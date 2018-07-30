Анонс дня: что нельзя пропустить 30 июля

Теги уфалокомотив москвапсжатлетико мадрид

Анонс дня: что нельзя пропустить 30 июляВ воскресенье, 29 июля, чемпионат России продолжит набирать обороты.

В этот день свою дебютную игру сезона 2018/2019 в рамках РФПЛ сыграют "Уфа" и "Локомотив". Превью к игре "горожан" с "железнодорожниками" уже доступно на нашем сайте.

В рамках Международного кубка чемпионов сегодня также состоится игра между ПСЖ и "Атлетико". Предматчевые расклады в этой дуэли представлены здесь.

Команды же из других европейских топ-чемпионатов только продолжают подготовку к сезону, активно работая при этом на трансферном рынке.

Так, из подписаний, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

Акселя Витселя из "Тяньцзинь Цюаньцзань" в дортмундскую "Боруссию"

Бенедикта Хеведеса из "Шальке" в "Локомотив"

Люки Диня из "Барселоны" в "Эвертон"

Алейша Видаля из "Барселоны" в "Севилью"

С главными новостями воскресенья можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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