Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля

Теги цска москвакрылья советов

Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июляВо вторник, 31-го июля, будет сыгран заключительный матч первого тура РФПЛ. Пройдет она в Самаре, где местные "Крылья Советов" будут принимать ЦСКА. Предматчевые расклады в этой паре уже доступны на нашем сайте.

Команды же из других европейских топ-чемпионатов только продолжают подготовку к сезону, активно работая при этом на трансферном рынке.

Так, из подписаний, которые могут состояться уже сегодня можно отметить:

Даго Шибамба из "Мотема Пембе" в "Ростов"

Алфи Моусона из "Суонси" в "Фулхэм"

Свободного агента Бернарда в "Милан"

Симе Врсалько из "Атлетико" в "Интер"

Бенедикта Хеведеса из "Шальке" в "Локомотив"

Алейша Видаля из "Барселоны" в "Севилью"

Лукаса Переса из "Арсенала" в "Лацио"

Йосинори Муто из "Майнца" в "Ньюкасл"

С главными новостями понедельника можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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