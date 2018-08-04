Анонс дня: что нельзя пропустить 4 августа

В этот уик-энд футбол возвращается в большую Европу. Так, в субботу французские ПСЖ и "Монако" разыграют в Китае Суперкубок своей страны, в Голландии за аналогичный трофей поборются ПСВ и "Фейеноорд". С предматчевыми раскладами в первой паре можно ознакомиться на нашем сайте.

В рамках второго тура РФПЛ состоится московское дерби между "Локомотивом" и "Спартаком", а питерский "Зенит" дома сыграет с тульским "Арсеналом".

Превью к матчу "Локомтив" - "Спартак"

Превью к матчу "Зенит" - "Арсенал"

Также в этот день состоится один матч Международного кубка чемпионов - миланский "Интер" встретится с "Лионом".

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые переходы:

Бена Гибсона из "Мидлсбро" в "Бернли"

Алейша Видаля из "Барселоны" в "Севилью"

Пако Алькасера из "Барселоны" в "Уотфорд"

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