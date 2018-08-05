Анонс дня: что нельзя пропустить 5 августа

Сегодня, 5 августа, новый сезон в Англии откроет поединок между "Челси" и "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.

Превью к матчу "Челси" - "Манчестер Сити"

В России состоятся очередные три матча 2-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и "Ростов", "Крылья Советов" и "Оренбург", а также "Ахмат" и "Енисей".

Превью матча ЦСКА - "Ростов"

Кроме того, сегодня могут быть завершены трансферы Модрича в "Интер", Лаксальта в "Зенит" и Мины в "Манчестер Юнайтед".

С главными новостями субботы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru