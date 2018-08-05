Анонс дня: что нельзя пропустить 5 августа

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Анонс дня: что нельзя пропустить 5 августа

Сегодня, 5 августа, новый сезон в Англии откроет поединок между "Челси" и "Манчестер Сити" за Суперкубок Англии.

Превью к матчу "Челси" - "Манчестер Сити"

В России состоятся очередные три матча 2-го тура РПЛ, в котором встретятся ЦСКА и "Ростов", "Крылья Советов" и "Оренбург", а также "Ахмат" и "Енисей".

Превью матча ЦСКА - "Ростов"

Кроме того, сегодня могут быть завершены трансферы Модрича в "Интер", Лаксальта в "Зенит" и  Мины в "Манчестер Юнайтед".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
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