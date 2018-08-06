Анонс дня: что нельзя пропустить 6 августа

Сегодня матчем "Уфы" и "Анжи" завершится программа второго тура РФПЛ. Этот матч станет единственным в понедельник в Европе, который привлекает внимание футбольной общественности.

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые переходы:

Йерри Мины из "Барселоны" в "Эвертон"

Диего Лаксальта из "Дженоа" в "Зенит"

Акселя Витселя из "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в дортмундскую "Боруссию"

Артуро Видаля из "Баварии" в "Барселону"

Бреля Эмболо из "Шальке" в "Локомотив"

Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" в "Манчестер Юнайтед"

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