Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августа

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Анонс дня: что нельзя пропустить 7 августаСегодня в Лиге Чемпионов будут сыграны первые матчи третьего квалификационного раунда. Свой старт в турнире игрой против пражской "Славии" начнет киевское "Динамо". Среди других матчей ЛЧ отметим противостояние турецкого "Фенербахче" и лиссабонской "Бенфики", победитель которого станет потенциальным соперником московского "Спартака" за выход в групповую стадию.

Также во вторник будут сыграны ряд матчей 1/64 финала кубка России, а в рамках Международного кубка чемпионов состоится встреча между "Челси" и "Лионом".

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые переходы:

Тоби Алдервейрелда из "Тоттенхэма" в "Манчестер Юнайтед"

Тео Эрнандеса из "Реала" в "Реал Сосьедад"

Николы Калинича из "Милана" в "Атлетико"

Свободного агента Бернарда в "Эвертон"

Тибо Куртуа из "Челси" в "Реал"

Кевина Гамейро из "Атлетико" в "Валенсию"

Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону"

Рафаэля Двамена из "Цюриха" в ЦСКА

С главными новостями понедельника можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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