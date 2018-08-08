Анонс дня: что нельзя пропустить 8 августа

Теги спартак москвапаоктибо куртуаполь погбаматео ковачич

Анонс дня: что нельзя пропустить 8 августаСегодня свой старт в Лиге Чемпионов возьмет "Спартак". Соперником "красно-белых" по третьему квалификационному раунду турнира будет греческий ПАОК. Ознакомиться с предматчевыми раскладами сегодняшней игры можно на нашем сайте.

Из новостей трансферного рынка можно отметить скорые возможные переходы:

Макси Гомеса из "Сельты" в "Вест Хэм"

Кепы Аррисабалаги из "Атлетика" в "Челси"

Поля Погба из "Манчестер Юнайтед" в "Барселону"

Набиля Фекира из "Лиона" в "Челси"

Матео Ковачича из "Реала" в "Челси"

Филипа Бенковича из загребского "Динамо" в "Лестер"

С главными новостями вторника можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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