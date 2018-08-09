Анонс дня: что нельзя пропустить 9 августа

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Анонс дня: что нельзя пропустить 9 августаСегодня свой старт в Лиге Европы возьмет "Зенит". Соперником "сине-бело-голубых" по третьему квалификационному раунду турнира будет минское "Динамо". Также свой матч против люксембургского "Прогресса" сыграет "Уфа". Интересным обещает быть и противостояние украинского "Мариуполя" с "Бордо".

Не пропустите превью к матчам:

"Уфа" - "Прогресс"

"Мариуполь" - "Бордо"

"Заря" - "Брага"

Из новостей трансферного рынка, который в Англии закрывается уже сегодня, можно отметить скорые возможные переходы:

Федора Смолова из "Краснодара" в "Локомотив"

Даниэля Мишкича из "Олимпии" в "Оренбург"

Чаглара Сеюнджю из "Фрайбурга" в "Лестер"

Тьемуэ Бакайоко из "Челси" в "Милан"

Свободного агента Павла Погребняка в "Урал"

Андре Гомеша из "Барселоны" в "Вест Хэм"

Йерри Мины из "Барселоны" в "Эвертон"

Свободного агента Понтуса Вернблума в ЦСКА

С главными новостями среды можете ознакомиться по ссылке. | soccernews.ru

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