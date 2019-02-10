Анонс главных событий 10 февраля

В воскресенье, 10 февраля, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам.

В АПЛ игровой день откроет противостояние "Тоттенхэма" и "Лестера", а на десерт - дуэль тактических фриков Хосепа Гвардиолы и Маурицио Сарри, чьи "Манчестер Сити" и "Челси" сразятся на "Этихад Стэдиум".

"Манчестер Сити" - "Челси": анонс и прогноз центрального матча 26 тура АПЛ

В испанской Примере в рамках 23-го тура пройдут четыре матча. "Бетис" будет гостить у "Леганеса", а "Барселона" - у "Атлетика". Тем временем, "Валенсия" и "Севилья" проведут свои встречи в родных стенах против "Реал Сосьедада" и "Эйбара" соответственно.

В итальянской Серии А самый насыщенный график - целых шесть игр! Так, "Болонья" померится силами с "Дженоа", "Аталанта" - со СПАЛ, "Торино" - с "Удинезе", "Сампдория" - с "Фрозиноне", "Сассуоло" - с "Ювентусом", а "Милан" - с "Кальяри".

21-й тур немецкой Бундеслиги в воскресенье закроют матчи "Вердер" - "Аугсбург" и "Фортуна" - "Штутгарт".

В чемпионате Франции 10 февраля состоятся шесть поединков. Выделим визит "Монако" Александра Головина к "Монпелье", а также увлекательную дуэль "Ниццы" и "Лиона".

Что касается других первенств, то обещает быть интересной игра между "Галатасараем" и "Трабзонспором". Ну и про Нидерланды не забываем: там "Витесс" Леонида Слуцкого в гостях сразится с "Гронингеном", а ПСВ предстоит пережить непростой выезд - в соперниках крепкий "Утрехт".

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