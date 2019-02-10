Анонс главных событий 10 февраля

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Анонс главных событий 10 февраля

В воскресенье, 10 февраля, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам.

В АПЛ игровой день откроет противостояние "Тоттенхэма" и "Лестера", а на десерт - дуэль тактических фриков Хосепа Гвардиолы и Маурицио Сарри, чьи "Манчестер Сити" и "Челси" сразятся на "Этихад Стэдиум".

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В испанской Примере в рамках 23-го тура пройдут четыре матча. "Бетис" будет гостить у "Леганеса", а "Барселона" - у "Атлетика".  Тем временем, "Валенсия" и "Севилья" проведут свои встречи в родных стенах против "Реал Сосьедада" и "Эйбара" соответственно.

В итальянской Серии А самый насыщенный график - целых шесть игр! Так, "Болонья" померится силами с "Дженоа", "Аталанта" - со СПАЛ, "Торино" - с "Удинезе", "Сампдория" - с "Фрозиноне", "Сассуоло" - с "Ювентусом", а "Милан" - с "Кальяри".

21-й тур немецкой Бундеслиги в воскресенье закроют матчи "Вердер" - "Аугсбург" и "Фортуна" - "Штутгарт".

В чемпионате Франции 10 февраля состоятся шесть поединков. Выделим визит "Монако" Александра Головина к "Монпелье", а также увлекательную дуэль "Ниццы" и "Лиона".

Что касается других первенств, то обещает быть интересной игра между "Галатасараем" и "Трабзонспором". Ну и про Нидерланды не забываем: там "Витесс" Леонида Слуцкого в гостях сразится с "Гронингеном", а ПСВ предстоит пережить непростой выезд - в соперниках крепкий "Утрехт".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 26 62
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Челси Челси 25 50
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
19 Фулхэм Фулхэм 26 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 26 11
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