Анонс главных событий 10 марта

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Анонс главных событий 10 марта

Сегодня, 10 марта, состоятся матчи РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В рамках 19-го тура РПЛ состоятся матчи "Ростов" - "Арсенал", "Зенит" - "Уфа", "Динамо" - "Спартак" и "Анжи" - "Локомотив".

В АПЛ 30-й тур завершат матчи между "Ливерпулем" и "Бернли", "Челси" и "Вулверхэмптоном", а в центральном поединке сразятся "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В Серии А "Интер" примет СПАЛ, "Наполи" ожидает выезд к "Сассуоло", а также в битве сойдутся "Фиорентина" и "Лацио".

В Примере "Валенсия" сыграет на выезде с "Жироной", "Севилья" примет "Реал Сосьедад", а "Реал" встретится с "Вальядолидом"

В Бундеслиге пройдет всего два матча, а именно "Хоффенхайм" - "Нюрнберг" и "Ганновер" - "Байер".

В Лиге 1 стоит выделить матчи "Сент-Этьен" - "Лилль" и "Марсель" - "Ницца".

В Украине лидирующий "Шахтер" встретится с "Карпатами", а идущее следом "Динамо" сыграет против "Арсенала".

С главными новостями субботы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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Главные новости дня: 9 марта

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 29 70
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 28 56
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 29 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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