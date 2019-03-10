Анонс главных событий 10 марта

Сегодня, 10 марта, состоятся матчи РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В рамках 19-го тура РПЛ состоятся матчи "Ростов" - "Арсенал", "Зенит" - "Уфа", "Динамо" - "Спартак" и "Анжи" - "Локомотив".

В АПЛ 30-й тур завершат матчи между "Ливерпулем" и "Бернли", "Челси" и "Вулверхэмптоном", а в центральном поединке сразятся "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В Серии А "Интер" примет СПАЛ, "Наполи" ожидает выезд к "Сассуоло", а также в битве сойдутся "Фиорентина" и "Лацио".

В Примере "Валенсия" сыграет на выезде с "Жироной", "Севилья" примет "Реал Сосьедад", а "Реал" встретится с "Вальядолидом"

В Бундеслиге пройдет всего два матча, а именно "Хоффенхайм" - "Нюрнберг" и "Ганновер" - "Байер".

В Лиге 1 стоит выделить матчи "Сент-Этьен" - "Лилль" и "Марсель" - "Ницца".

В Украине лидирующий "Шахтер" встретится с "Карпатами", а идущее следом "Динамо" сыграет против "Арсенала".

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