Анонс главных событий 10 марта
Сегодня, 10 марта, состоятся матчи РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
В рамках 19-го тура РПЛ состоятся матчи "Ростов" - "Арсенал", "Зенит" - "Уфа", "Динамо" - "Спартак" и "Анжи" - "Локомотив".
В АПЛ 30-й тур завершат матчи между "Ливерпулем" и "Бернли", "Челси" и "Вулверхэмптоном", а в центральном поединке сразятся "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".
В Серии А "Интер" примет СПАЛ, "Наполи" ожидает выезд к "Сассуоло", а также в битве сойдутся "Фиорентина" и "Лацио".
В Примере "Валенсия" сыграет на выезде с "Жироной", "Севилья" примет "Реал Сосьедад", а "Реал" встретится с "Вальядолидом"
В Бундеслиге пройдет всего два матча, а именно "Хоффенхайм" - "Нюрнберг" и "Ганновер" - "Байер".
В Лиге 1 стоит выделить матчи "Сент-Этьен" - "Лилль" и "Марсель" - "Ницца".
В Украине лидирующий "Шахтер" встретится с "Карпатами", а идущее следом "Динамо" сыграет против "Арсенала".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|29
|70
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|28
|56
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|29
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14