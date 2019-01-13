Анонс главных событий 13 января

Сегодня, 13 января, состоятся матчи АПЛ, испанской Примеры, Кубка Италии, французской Лиги 1 и Кубка Азии.

В центральном поединке 22-го тура АПЛ сразятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". "МЮ" после прихода Уле Гуннара Сульшера еще не знал поражений. "Красные дьяволы" идут на 6-й позиции и отстают от еврокубковой зоны на три очка. "Шпоры" занимают 3-е место и в случае победы, сместят "Манчестер Сити", который сыграет в понедельник, со второй позиции.

В 1/8 финала Кубка Италии нас ожидают матчи "Торино" - "Фиорентина", "Интер" - "Беневенто" и "Наполи" - "Сассуоло".

В Примере лидирующая "Барселона" примет "Эйбар", ближайший преследователь каталонцев "Атлетико" встретится с "Леванте", идущую на 3-м месте "Севилью" ожидает тяжелый выезд к "Атлелику", а "Реал" сыграет против "Бетиса". В случае победы, мадридцы вернуться в топ-4.

В Лиге 1 стоит выделить поединок между "Марселем" и "Монако". Провансальцы идут на 7-м месте и на 6 очков отстают от еврокубковой зоны. Монегаски по-прежнему находятся в зоне вылета.

В Кубке Азии в группе E сборная Катара в матче с КНДР имеет шанс догнать по очкам Саудовскую Аравию. В группе F одержавшие победы в первых играх Япония и Узбекистан сыграют с Оманом и Туркменистаном соответственно.

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