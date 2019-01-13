Анонс главных событий 13 января

Теги манчестер юнайтедтоттенхэмреал мадридбарселона

Анонс главных событий 13 января

Сегодня, 13 января, состоятся матчи АПЛ, испанской Примеры, Кубка Италии, французской Лиги 1 и Кубка Азии.

В центральном поединке 22-го тура АПЛ сразятся "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". "МЮ" после прихода Уле Гуннара Сульшера еще не знал поражений. "Красные дьяволы" идут на 6-й позиции и отстают от еврокубковой зоны на три очка. "Шпоры" занимают 3-е место и в случае победы, сместят "Манчестер Сити", который сыграет в понедельник, со второй позиции.

В 1/8 финала Кубка Италии нас ожидают матчи "Торино" - "Фиорентина", "Интер" - "Беневенто" и "Наполи" - "Сассуоло".

В Примере лидирующая "Барселона" примет "Эйбар", ближайший преследователь каталонцев "Атлетико" встретится с "Леванте", идущую на 3-м месте "Севилью" ожидает тяжелый выезд к "Атлелику", а "Реал" сыграет против "Бетиса". В случае победы, мадридцы вернуться в топ-4.

В Лиге 1 стоит выделить поединок между "Марселем" и "Монако". Провансальцы идут на 7-м месте и на 6 очков отстают от еврокубковой зоны. Монегаски по-прежнему находятся в зоне вылета.

В Кубке Азии в группе E сборная Катара в матче с КНДР имеет шанс догнать по очкам Саудовскую Аравию. В группе F одержавшие победы в первых играх Япония и Узбекистан сыграют с Оманом и Туркменистаном соответственно.  

С главными новостями субботы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 12 января

Главные новости дня: 12 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 22 57
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 50
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
Полная таблица

топ-5 тегов