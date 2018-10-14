Анонс главных событий 14 октября

В воскресенье, 14 октября, в мире футбола будет много интересных событий.

В частности, в Лиге Наций состоятся семь матчей. Внимание отечественных болельщиков будет приковано к Сочи, где сборная России примет Турцию. Начало игры - в 19:00 мск.

В группе A3 Польша сыграет с Италией (21:45 мск), в группе C1 Израиль сразится с Албанией (21:45 мск), в группе C4 Румыния померится силами с Сербией (16:00 мск), а Литва - с Черногорией (21:45 мск), в группе D3 Азербайджан встретится с Мальтой (19:00 мск), а Фарерские острова - с Косово (19:00 мск).

Также выделим интересный товарищеский матч - Шотландия примет Португалию (19:00 мск).

Стоит ожидать новой информации по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева. Теперь же в уголовных хрониках может фигурировать и Денис Глушаков.

Возможно, появятся новые данные и о судебных разбирательствах с участием Криштиану Роналду, который уже потратил на адвокатов более миллиона евро.

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