Анонс главных событий 15 октября

В понедельник, 15 октября, в мире футбола будет много интересных событий.

Центральным матчем для станет поединок Лиги наций между Испанией и Англией, который начнется в 21:45.

Также в этот день пройдут еще несколько матчей этого турнира: Исландия - Финляндия, Босния - Северная Ирландия, Эстония - Венгрия, Финляндия - Греция, Беларусь - Молдова и Люксембург - Сан-Марино. Серебряный призер чемпионата мира-2018 сборная Хорватии сыграет в товарищеском матче с Иорданией.

Также наверняка будет новая информация по следующим скандалам: "дело Кокорина-Мамаева" об избиении нескольких человек в Москве, "дело Роналду" об изнасиловании, громкий развод Глушакова с женой, задержание Евгения Башкирова пьяным за рулем, а также задержание Георгия Тигиева, в крови которого обнаружены наркотики.

Следите за всеми новостями на нашем сайте. | http://soccernews.ru