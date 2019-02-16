Анонс главных событий 16 февраля

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Анонс главных событий 16 февраля

В субботу, 16 февраля, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также Кубку Англии.

Начнём с Испании, где сегодня свои матчи проведут два из трёх претендентов на чемпионство: "Атлетико" будет гостить у "Райо Вальекано", а "Барселона" дома примет "Вальядолид". Также ожидаем дуэли "Сельта" - "Леванте" и "Реал Сосьедад" - "Леганес".

Две игры состоятся в рамках 24-го тура Серии А. "Кальяри" на своём поле сразится с "Пармой", а "Милан" на выезде померится силами с "Аталантой".

"Аталанта" - "Милан": анонс и прогноз битвы за зону Лиги Чемпионов в рамках 24 тура Серии А

В Англии будут сыграны три поединка 1/8 финала национального кубка. "Брайтон" встретится с "Дерби" Фрэнка Лэмпарда, далее отношения будут выяснять "Уимблдон" и "Миллуолл", а закроет игровой день "Манчестер Сити", который проэкзаменирует "Ньюпорт".

В немецкой Бундеслиге в субботу ожидаются пять встреч: "Шальке" - "Фрайбург", "Хоффенхайм" - "Ганновер", "Штутгарт" - "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" - "Майнц", "Герта" - "Вердер".

В чемпионате Франции свои матчи проведут "Марсель", "Монако" и "Ницца". Их соперниками будут "Амьен", "Нант" и "Анжер" соответственно.

В Нидерландах выделим интересное противостояние "Херенвена" и ПСВ, а также очередную возможность для Леонида Слуцкого реабилитироваться за последние неудачи - его "Витесс" примет "Виллем II".

В Португалии внимания достойна встреча "Порту" и "Витории Сетубал", которая неожиданно находится чуть выше зоны вылета, поэтому будет биться за очки.

И наконец первенство Турции. "Фенербахче", который является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы, дома сыграет с "Коньяспором". Что ж, будем надеяться, что "бело-зелёные" потрепают "канареек" перед их визитом в Санкт-Петербург.

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
2 Ливерпуль Ливерпуль 26 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 26 60
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 26 51
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 26 50
6 Челси Челси 26 50
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 26 39
8 Уотфорд Уотфорд 26 37
9 Эвертон Эвертон 27 33
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 26 33
11 Борнмут Борнмут 26 33
12 Лестер Сити Лестер Сити 26 32
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 26 27
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 26 27
15 Бернли Бернли 26 27
16 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 26 25
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 26 25
18 Саутгемптон Саутгемптон 26 24
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