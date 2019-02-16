Анонс главных событий 16 февраля
В субботу, 16 февраля, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также Кубку Англии.
Начнём с Испании, где сегодня свои матчи проведут два из трёх претендентов на чемпионство: "Атлетико" будет гостить у "Райо Вальекано", а "Барселона" дома примет "Вальядолид". Также ожидаем дуэли "Сельта" - "Леванте" и "Реал Сосьедад" - "Леганес".
Две игры состоятся в рамках 24-го тура Серии А. "Кальяри" на своём поле сразится с "Пармой", а "Милан" на выезде померится силами с "Аталантой".
"Аталанта" - "Милан": анонс и прогноз битвы за зону Лиги Чемпионов в рамках 24 тура Серии А
В Англии будут сыграны три поединка 1/8 финала национального кубка. "Брайтон" встретится с "Дерби" Фрэнка Лэмпарда, далее отношения будут выяснять "Уимблдон" и "Миллуолл", а закроет игровой день "Манчестер Сити", который проэкзаменирует "Ньюпорт".
В немецкой Бундеслиге в субботу ожидаются пять встреч: "Шальке" - "Фрайбург", "Хоффенхайм" - "Ганновер", "Штутгарт" - "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" - "Майнц", "Герта" - "Вердер".
В чемпионате Франции свои матчи проведут "Марсель", "Монако" и "Ницца". Их соперниками будут "Амьен", "Нант" и "Анжер" соответственно.
В Нидерландах выделим интересное противостояние "Херенвена" и ПСВ, а также очередную возможность для Леонида Слуцкого реабилитироваться за последние неудачи - его "Витесс" примет "Виллем II".
В Португалии внимания достойна встреча "Порту" и "Витории Сетубал", которая неожиданно находится чуть выше зоны вылета, поэтому будет биться за очки.
И наконец первенство Турции. "Фенербахче", который является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы, дома сыграет с "Коньяспором". Что ж, будем надеяться, что "бело-зелёные" потрепают "канареек" перед их визитом в Санкт-Петербург.
Следите за всеми новостями на нашем сайте.
Не пропустите: Главные новости дня 15 февраля. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Анонс главных событий 16 февраля
-
ТОП-10 иностранных диаспор в европейских футбольных клубах. Часть вторая
-
Главные новости дня: 15 февраля
-
"Эйбар" – "Хетафе" - 2:2 (видеообзор матча)
-
Аллегри прокомментировал победу над "Фрозиноне"
-
19-й гол Роналду в Серии А в видеообзоре матча "Ювентус" – "Фрозиноне"
-
"Барселона" определилась со стратегией по трансферу де Лигта
-
"Эйбар" и "Хетафе" не выявили сильнейшего в 24-м туре Примеры (видео голов)
-
"Уотфорд" стал первым четвертьфиналистом Кубка Англии
-
"Лион" минимально обыграл последнюю команду чемпионата Франции
-
"Бавария" одержала волевую победу в гостевом матче с "Аугсбургом"
-
Гол Роналду помог "Ювентусу" разгромить "Фрозиноне" (видео)
-
Серхио Рамос поделился мнением о прогрессе Винисиуса Жуниора
-
Гуйе рассказал о несостоявшемся трансфере в ПСЖ
-
Впервые с 1979 года в Бундеслиге забит автогол на первой минуте матча
-
Ляйич принёс "Бешикташу" победу над прямым конкурентом
-
РФС подал заявку на проведение финала Лиги Чемпионов в 2021 году
-
"Ним" добыл победу над "Дижоном" и поднялся на девятое место в чемпионате Франции
-
Самедов назвал своих любимых футболистов
-
Рамос аргументировал получение жёлтой карточки в матче с "Аяксом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11