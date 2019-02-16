Анонс главных событий 16 февраля

В субботу, 16 февраля, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также Кубку Англии.

Начнём с Испании, где сегодня свои матчи проведут два из трёх претендентов на чемпионство: "Атлетико" будет гостить у "Райо Вальекано", а "Барселона" дома примет "Вальядолид". Также ожидаем дуэли "Сельта" - "Леванте" и "Реал Сосьедад" - "Леганес".

Две игры состоятся в рамках 24-го тура Серии А. "Кальяри" на своём поле сразится с "Пармой", а "Милан" на выезде померится силами с "Аталантой".

"Аталанта" - "Милан": анонс и прогноз битвы за зону Лиги Чемпионов в рамках 24 тура Серии А

В Англии будут сыграны три поединка 1/8 финала национального кубка. "Брайтон" встретится с "Дерби" Фрэнка Лэмпарда, далее отношения будут выяснять "Уимблдон" и "Миллуолл", а закроет игровой день "Манчестер Сити", который проэкзаменирует "Ньюпорт".

В немецкой Бундеслиге в субботу ожидаются пять встреч: "Шальке" - "Фрайбург", "Хоффенхайм" - "Ганновер", "Штутгарт" - "РБ Лейпциг", "Вольфсбург" - "Майнц", "Герта" - "Вердер".

В чемпионате Франции свои матчи проведут "Марсель", "Монако" и "Ницца". Их соперниками будут "Амьен", "Нант" и "Анжер" соответственно.

В Нидерландах выделим интересное противостояние "Херенвена" и ПСВ, а также очередную возможность для Леонида Слуцкого реабилитироваться за последние неудачи - его "Витесс" примет "Виллем II".

В Португалии внимания достойна встреча "Порту" и "Витории Сетубал", которая неожиданно находится чуть выше зоны вылета, поэтому будет биться за очки.

И наконец первенство Турции. "Фенербахче", который является соперником "Зенита" в 1/16 финала Лиги Европы, дома сыграет с "Коньяспором". Что ж, будем надеяться, что "бело-зелёные" потрепают "канареек" перед их визитом в Санкт-Петербург.

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