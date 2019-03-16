Анонс главных событий 16 марта

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Анонс главных событий 16 марта

Сегодня, 16 марта, состоятся матчи Кубка Англии, РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В РПЛ состоится четыре поединка между "Оренбургом" и московским "Динамо", "Уралом" и ЦСКА, "Рубином" и "Ростовом", а также тульским "Арсеналом" и "Енисеем".

В Англии пройдут три матча 1/4 финала Кубка Англии, а именно "Уотфорд" - "Кристал Пэлас", "Суонси" - "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед".

В Серии А стоит выделить выездной поединок "Ромы" против СПАЛ.

В Примере "Реал" примет "Сельту", а "Атлетико" ожидает выезд к "Атлетику". Также "Алавес" сыграет против "Уэски".

В Бундеслиге "Шальке" после увольнения Тедеско сразится с "РБ Лейпциг", а потерявшая лидерство дортмундская "Боруссия" сыграет против "Герты".

В Украине лидирующий "Шахтер" проведет выездную игру против "Зари".

С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 30 74
2 Ливерпуль Ливерпуль 30 73
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 30 39
10 Лестер Сити Лестер Сити 30 38
11 Эвертон Эвертон 30 37
12 Борнмут Борнмут 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 30 34
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
17 Бернли Бернли 30 30
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 30 28
19 Фулхэм Фулхэм 30 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 30 14
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