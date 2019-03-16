Анонс главных событий 16 марта

Сегодня, 16 марта, состоятся матчи Кубка Англии, РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В РПЛ состоится четыре поединка между "Оренбургом" и московским "Динамо", "Уралом" и ЦСКА, "Рубином" и "Ростовом", а также тульским "Арсеналом" и "Енисеем".

В Англии пройдут три матча 1/4 финала Кубка Англии, а именно "Уотфорд" - "Кристал Пэлас", "Суонси" - "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед".

В Серии А стоит выделить выездной поединок "Ромы" против СПАЛ.

В Примере "Реал" примет "Сельту", а "Атлетико" ожидает выезд к "Атлетику". Также "Алавес" сыграет против "Уэски".

В Бундеслиге "Шальке" после увольнения Тедеско сразится с "РБ Лейпциг", а потерявшая лидерство дортмундская "Боруссия" сыграет против "Герты".

В Украине лидирующий "Шахтер" проведет выездную игру против "Зари".

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