Анонс главных событий 16 марта
Сегодня, 16 марта, состоятся матчи Кубка Англии, РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
В РПЛ состоится четыре поединка между "Оренбургом" и московским "Динамо", "Уралом" и ЦСКА, "Рубином" и "Ростовом", а также тульским "Арсеналом" и "Енисеем".
В Англии пройдут три матча 1/4 финала Кубка Англии, а именно "Уотфорд" - "Кристал Пэлас", "Суонси" - "Манчестер Сити" и "Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед".
В Серии А стоит выделить выездной поединок "Ромы" против СПАЛ.
В Примере "Реал" примет "Сельту", а "Атлетико" ожидает выезд к "Атлетику". Также "Алавес" сыграет против "Уэски".
В Бундеслиге "Шальке" после увольнения Тедеско сразится с "РБ Лейпциг", а потерявшая лидерство дортмундская "Боруссия" сыграет против "Герты".
В Украине лидирующий "Шахтер" проведет выездную игру против "Зари".
С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|30
|39
|10
|Лестер Сити
|30
|38
|11
|Эвертон
|30
|37
|12
|Борнмут
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|30
|34
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|30
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|30
|14