Анонс главных событий 16 октября

Теги германияфранцияукраиначехияалександр кокоринпавел мамаев

Анонс главных событий 16 октября

Во вторник, 16 октября, в мире футбола ожидается много интересных событий.

В частности, в Лиге Наций состоятся девять матчей. Центральный поединок игрового дня пройдёт на "Стад де Франс", где Франция примет Германию. Начало - в 21:45 по московскому времени.

Также крайне интересным будет противостояние в Харькове - Украина в 21:45 мск сразится с Чехией.

В группе B4 Ирландия сыграет с Уэльсом (21:45 мск), в группе C3 Норвегия померится силами с Болгарией (21:45 мск), а Словения - с Кипром (21:45 мск), в группе D1 Казахстан встретится с Андоррой (17:00 мск), а Латвия - с Грузией (21:45 мск), в группе D4 Армения проэкзаминирует Македонию (19:00 мск), а Гибралтар - Лихтенштейн (21:45 мск).

Из товарищеских матчей выделим следующие противостояния: Япония - Уругвай (13:35 мск), Бразилия - Аргентина (20:45 мск), Бельгия - Нидерланды (21:45 мск), Дания - Австрия (21:45 мск) и Швеция - Словакия (21:45 мск).

Кроме того, появятся новые данные о "деле Кокорина-Мамаева", стоит ожидать актуальной информации и о разбирательствах с участием Дениса Глушакова и Дмитрия Тарасова.

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