Анонс главных событий 17 марта

В воскресенье, 17 марта, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также чемпионату России.

В рамках 20-го тура РПЛ состоятся три матча. Откроют игровой день "Уфа" и "Ахмат", затем "Локомотив" примет "Краснодар", ну а на десерт битва в столице - "Спартак" сразится с "Зенитом".

"СПАРТАК" - "ЗЕНИТ": АНОНС И ПРОГНОЗ БИТВЫ ДВУХ СТОЛИЦ В РАМКАХ 20 ТУРА РПЛ

Тем временем, в АПЛ "Ливерпуль" будет гостить у аутсайдера "Фулхэма", а "Челси" на выезде померится силами с "Эвертоном".

В Кубке Англии последнюю путёвку в полуфинальную стадию разыграют "Миллуолл" и "Брайтон".

В Серии А ожидаются шесть игр: "Дженоа" - "Ювентус", "Аталанта" - "Кьево", "Эмполи" - "Фрозиноне", "Лацио" - "Парма", "Наполи" - "Удинезе" и "Милан" - "Интер".

"МИЛАН" - "ИНТЕР": АНОНС И ПРОГНОЗ МИЛАНСКОГО ДЕРБИ В РАМКАХ 28 ТУРА СЕРИИ А

В Примере запланированы пять поединков: "Эйбар" - "Вальядолид", "Эспаньол" - "Севилья", "Валенсия" - "Хетафе", "Вильярреал" - "Райо Вальекано" и "Бетис" - "Барселона".

В немецкой Бундеслиге тур закроют три встречи: "Байер" - "Вердер", "Айнтрахт" - "Нюрнберг" и "Бавария" - "Майнц".

И наконец французская Лига 1. В воскресенье будут сыграны четыре матча: "Лион" - "Монпелье", "Реймс" - "Нант", "Бордо" - "Ренн" и ПСЖ - "Марсель".

В других чемпионатах рекомендуем обратить внимание на следующие противостояния.

Нидерланды: "Венло" - ПСВ и "АЗ Алкмар" - "Аякс".

Португалия: "Морейренсе" - "Бенфика".

Турция: "Кайсериспор" - "Истанбул" и "Бурсаспор" - "Галатасарай".

Украина: "Олимпик" - "Динамо Киев".

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