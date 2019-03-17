Анонс главных событий 17 марта

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Анонс главных событий 17 марта

В воскресенье, 17 марта, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также чемпионату России.

В рамках 20-го тура РПЛ состоятся три матча. Откроют игровой день "Уфа" и "Ахмат", затем "Локомотив" примет "Краснодар", ну а на десерт битва в столице - "Спартак" сразится с "Зенитом".

"СПАРТАК" - "ЗЕНИТ": АНОНС И ПРОГНОЗ БИТВЫ ДВУХ СТОЛИЦ В РАМКАХ 20 ТУРА РПЛ

Тем временем, в АПЛ "Ливерпуль" будет гостить у аутсайдера "Фулхэма", а "Челси" на выезде померится силами с "Эвертоном".

В Кубке Англии последнюю путёвку в полуфинальную стадию разыграют "Миллуолл" и "Брайтон".

В Серии А ожидаются шесть игр: "Дженоа" - "Ювентус", "Аталанта" - "Кьево", "Эмполи" - "Фрозиноне", "Лацио" - "Парма", "Наполи" - "Удинезе" и "Милан" - "Интер".

"МИЛАН" - "ИНТЕР": АНОНС И ПРОГНОЗ МИЛАНСКОГО ДЕРБИ В РАМКАХ 28 ТУРА СЕРИИ А

В Примере запланированы пять поединков: "Эйбар" - "Вальядолид", "Эспаньол" - "Севилья", "Валенсия" - "Хетафе", "Вильярреал" - "Райо Вальекано" и "Бетис" - "Барселона".

В немецкой Бундеслиге тур закроют три встречи: "Байер" - "Вердер", "Айнтрахт" - "Нюрнберг" и "Бавария" - "Майнц".

И наконец французская Лига 1. В воскресенье будут сыграны четыре матча: "Лион" - "Монпелье", "Реймс" - "Нант", "Бордо" - "Ренн" и ПСЖ - "Марсель".

В других чемпионатах рекомендуем обратить внимание на следующие противостояния.

Нидерланды: "Венло" - ПСВ и "АЗ Алкмар" - "Аякс".

Португалия: "Морейренсе" - "Бенфика".

Турция: "Кайсериспор" - "Истанбул" и "Бурсаспор" - "Галатасарай".

Украина: "Олимпик" - "Динамо Киев".

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3 Тоттенхэм Тоттенхэм 30 61
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 30 60
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 30 58
6 Челси Челси 29 57
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 30 44
8 Уотфорд Уотфорд 30 43
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 31 42
10 Лестер Сити Лестер Сити 31 41
11 Борнмут Борнмут 31 38
12 Эвертон Эвертон 30 37
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 31 35
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 30 33
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 29 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 30 30
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