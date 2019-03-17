Анонс главных событий 17 марта
В воскресенье, 17 марта, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также чемпионату России.
В рамках 20-го тура РПЛ состоятся три матча. Откроют игровой день "Уфа" и "Ахмат", затем "Локомотив" примет "Краснодар", ну а на десерт битва в столице - "Спартак" сразится с "Зенитом".
"СПАРТАК" - "ЗЕНИТ": АНОНС И ПРОГНОЗ БИТВЫ ДВУХ СТОЛИЦ В РАМКАХ 20 ТУРА РПЛ
Тем временем, в АПЛ "Ливерпуль" будет гостить у аутсайдера "Фулхэма", а "Челси" на выезде померится силами с "Эвертоном".
В Кубке Англии последнюю путёвку в полуфинальную стадию разыграют "Миллуолл" и "Брайтон".
В Серии А ожидаются шесть игр: "Дженоа" - "Ювентус", "Аталанта" - "Кьево", "Эмполи" - "Фрозиноне", "Лацио" - "Парма", "Наполи" - "Удинезе" и "Милан" - "Интер".
"МИЛАН" - "ИНТЕР": АНОНС И ПРОГНОЗ МИЛАНСКОГО ДЕРБИ В РАМКАХ 28 ТУРА СЕРИИ А
В Примере запланированы пять поединков: "Эйбар" - "Вальядолид", "Эспаньол" - "Севилья", "Валенсия" - "Хетафе", "Вильярреал" - "Райо Вальекано" и "Бетис" - "Барселона".
В немецкой Бундеслиге тур закроют три встречи: "Байер" - "Вердер", "Айнтрахт" - "Нюрнберг" и "Бавария" - "Майнц".
И наконец французская Лига 1. В воскресенье будут сыграны четыре матча: "Лион" - "Монпелье", "Реймс" - "Нант", "Бордо" - "Ренн" и ПСЖ - "Марсель".
В других чемпионатах рекомендуем обратить внимание на следующие противостояния.
Нидерланды: "Венло" - ПСВ и "АЗ Алкмар" - "Аякс".
Португалия: "Морейренсе" - "Бенфика".
Турция: "Кайсериспор" - "Истанбул" и "Бурсаспор" - "Галатасарай".
Украина: "Олимпик" - "Динамо Киев".
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Удивительная развязка в Берлине: "Боруссия" выгрызла победу над "Гертой", которая завершала матч вдевятером
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14