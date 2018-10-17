Анонс главных событий 17 октября

Вчера были сыграны заключительные матчи третьего и четвертого туров в Лиге Наций. Уже в пятницу в Европу вернутся игры на клубном уровне. Но и в отсутствие значимых поединков в мире футбола сегодняшний день может принести немало интересных событий.

Так, главное внимание в России продолжает быть приковано к расследованию инцидентов с участием форварда "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. Не исключено, что в среду появятся новые сведения по итогам их очных ставок с потерпевшими.

Также продолжает раскручиваться ситуация с не выплаченными алиментами бывшей жене полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым. При этом футболист уже подал встречный иск на экс-супругу.

Еще одна неприятная история связана с хавбеком "Спартака" Денисом Глушаковым - он со скандалом разводится со своей женой Дарьей. Главным нерешенным вопросом между парой остается ситуация с их детьми.

Из непосредственно футбольных новостей стоит ждать подведения итогов выступления в отборочном цикле к Чемпионату Европы молодежной сборной России, которая не смогла продолжить борьбу за одну из путевок в финальную стадию турнира. | soccernews.ru