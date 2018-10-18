Анонс главных событий 18 октября

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Анонс главных событий 18 октября

Международный перерыв с играми национальных сборных уже завершился, а клубный футбол пока не вернулся. Однако околофутбольный мир однозначно подарит нам немало интересных новостей.

Так чего же ожидать в четверг, 18 октября?

Нет сомнений, что в России продолжится бурное обсуждение ситуации вокруг Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые уже в ближайшее время рассчитывают покинуть следственный изолятор "Бутырка".

Вполне вероятно, что появится новая информация о судебном разбирательстве с участием нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. К примеру, вчера стало известно, на сколько может растянуться тяжба между португальцем и Кэтрин Майоргой.

Внимание западной прессы явно будет приковано к Неймару, который уже начал прощупывать почву касательно своего возможного возвращения в "Барселону".

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