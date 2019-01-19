Анонс главных событий 19 января

Теги реал мадридсевильячелсиарсенал лондон

Анонс главных событий 19 января

Сегодня, 19 января, состоятся матчи АПЛ, Серии А, испанской Примеры, Бундеслиги и французской Лиги 1.

В центральном поединке 23-го тура АПЛ нас ожидает лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси". "Канониры" идут на 5-м месте и отстают от "аристократов", находящихся на 4-м, на 6 очков. Также лидирующий "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" в случае победы над "Брайтоном", может обогнать "Арсенал" в турнирной таблице.

В Серии А стоит выделить матчи "Рома" - "Торино" и "Интер" - "Сассуоло".

В центральном матче 20-го тура Примеры сойдутся "Реал" и "Севилья". Оба клуба имеют по 33 очка и победитель единолично займет 3-ю позицию. Идущий на 2-м месте "Атлетико" сыграет с "Уэской", а программу дня завершит игра между "Сельтой" и "Валенсией".

В Бундеслиге отметим поединок в котором "РБ Лейпциг" (4-е место) попробует отнять очки у лидирующей дортмундской "Боруссии", опережающей ближайшего преследователя на три очка.

Во Франции ПСЖ сыграет с последним местом чемпионата "Генгамом", а борющийся за выживание "Монако" примет "Страсбург".   

С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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4 Челси Челси 22 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 22 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 22 41
7 Уотфорд Уотфорд 22 32
8 Лестер Сити Лестер Сити 22 31
9 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 22 31
10 Эвертон Эвертон 22 30
11 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 22 29
12 Борнмут Борнмут 22 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 22 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 22 22
15 Бернли Бернли 22 21
16 Саутгемптон Саутгемптон 22 19
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 22 19
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 22 18
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