Анонс главных событий 19 января

Сегодня, 19 января, состоятся матчи АПЛ, Серии А, испанской Примеры, Бундеслиги и французской Лиги 1.

В центральном поединке 23-го тура АПЛ нас ожидает лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси". "Канониры" идут на 5-м месте и отстают от "аристократов", находящихся на 4-м, на 6 очков. Также лидирующий "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" в случае победы над "Брайтоном", может обогнать "Арсенал" в турнирной таблице.

В Серии А стоит выделить матчи "Рома" - "Торино" и "Интер" - "Сассуоло".

В центральном матче 20-го тура Примеры сойдутся "Реал" и "Севилья". Оба клуба имеют по 33 очка и победитель единолично займет 3-ю позицию. Идущий на 2-м месте "Атлетико" сыграет с "Уэской", а программу дня завершит игра между "Сельтой" и "Валенсией".

В Бундеслиге отметим поединок в котором "РБ Лейпциг" (4-е место) попробует отнять очки у лидирующей дортмундской "Боруссии", опережающей ближайшего преследователя на три очка.

Во Франции ПСЖ сыграет с последним местом чемпионата "Генгамом", а борющийся за выживание "Монако" примет "Страсбург".

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