Анонс главных событий 19 января
Сегодня, 19 января, состоятся матчи АПЛ, Серии А, испанской Примеры, Бундеслиги и французской Лиги 1.
В центральном поединке 23-го тура АПЛ нас ожидает лондонское дерби между "Арсеналом" и "Челси". "Канониры" идут на 5-м месте и отстают от "аристократов", находящихся на 4-м, на 6 очков. Также лидирующий "Ливерпуль" примет "Кристал Пэлас", а "Манчестер Юнайтед" в случае победы над "Брайтоном", может обогнать "Арсенал" в турнирной таблице.
В Серии А стоит выделить матчи "Рома" - "Торино" и "Интер" - "Сассуоло".
В центральном матче 20-го тура Примеры сойдутся "Реал" и "Севилья". Оба клуба имеют по 33 очка и победитель единолично займет 3-ю позицию. Идущий на 2-м месте "Атлетико" сыграет с "Уэской", а программу дня завершит игра между "Сельтой" и "Валенсией".
В Бундеслиге отметим поединок в котором "РБ Лейпциг" (4-е место) попробует отнять очки у лидирующей дортмундской "Боруссии", опережающей ближайшего преследователя на три очка.
Во Франции ПСЖ сыграет с последним местом чемпионата "Генгамом", а борющийся за выживание "Монако" примет "Страсбург".
С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11