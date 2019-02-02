Анонс главных событий 2 февраля

Теги барселонаваленсиябайер леверкузенбавария мюнхенювентус

Анонс главных событий 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, состоятся матчи АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В 25-м туре АПЛ идущий на третьем месте "Тоттенхэм" примет "Ньюкасл", который в прошлом туре нанес поражение "Манчестер Сити". Также "Челси", после разгромного поражения от "Борнмута", постарается набрать три очка в игре с "Хаддерсфилдом".

В Серии А "Ювентус" в матче с "Пармой" попытается реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Кубка Италии. Главный преследователь "старой синьоры" "Наполи" встретится с "Сампдорией".

В центральном поединке 22-го тура Примеры между собой сыграют "Барселона" и "Валенсия". Каталонцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, а "летучие мыши" в случае победы, имеют шанс пробиться в еврокубковую зону. Идущую на 4-м месте "Севилью" ожидает выезд к "Сельте".

В 20-м туре Бундеслиги нас порадует битва между "Байером" и "Баварией". Мюнхенцы продолжают гнаться за лидером чемпионата дортмундской "Боруссией", которая на выезде сыграет против "Айнтрахта".

Во Франции борющийся за выживание "Монако" примет на своем стадионе "Тулузу".

С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 февраля

Главные новости дня: 1 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 24 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
Полная таблица

топ-5 тегов