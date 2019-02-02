Анонс главных событий 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, состоятся матчи АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В 25-м туре АПЛ идущий на третьем месте "Тоттенхэм" примет "Ньюкасл", который в прошлом туре нанес поражение "Манчестер Сити". Также "Челси", после разгромного поражения от "Борнмута", постарается набрать три очка в игре с "Хаддерсфилдом".

В Серии А "Ювентус" в матче с "Пармой" попытается реабилитироваться перед болельщиками за вылет из Кубка Италии. Главный преследователь "старой синьоры" "Наполи" встретится с "Сампдорией".

В центральном поединке 22-го тура Примеры между собой сыграют "Барселона" и "Валенсия". Каталонцы по-прежнему лидируют в турнирной таблице, а "летучие мыши" в случае победы, имеют шанс пробиться в еврокубковую зону. Идущую на 4-м месте "Севилью" ожидает выезд к "Сельте".

В 20-м туре Бундеслиги нас порадует битва между "Байером" и "Баварией". Мюнхенцы продолжают гнаться за лидером чемпионата дортмундской "Боруссией", которая на выезде сыграет против "Айнтрахта".

Во Франции борющийся за выживание "Монако" примет на своем стадионе "Тулузу".

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