Анонс главных событий 2 марта

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Анонс главных событий 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоятся матчи РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В 18-туре РПЛ лидирующий "Зенит" сыграет с "Уралом", ЦСКА сразится с тульским "Арсеналом", "Локомотив" примет "Крылья Советов", а "Рубин" ждет к себе "Ахмат".

Центральным поединком 29-го тура АПЛ станет лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". "Шпоры" идут на третьем месте, а "канониры" - на четвертом. Между клубами четыре очка разницы. Также "Манчестер Сити" ждет выезд к "Борнмуту", а "Манчестер Юнайтед" примет "Саутгемптон".

В 26-м туре Серии А состоится римское дерби между "Лацио" и "Ромой". "Волки" занимают 5-е место, а "орлята" - 6-е. Разница между командами составляет 6 очков. Также отметим матч "Милан" - "Сассуоло".

В Примере состоится второе за неделю Эль Класико. "Барселона" возглавляет турнирную таблицу и опережает "Реал", идущий на третьем месте, на 9 очков.

В Бундеслиге "Баварию" ожидает тяжелый выезд к менхенгладбахской "Боруссии", однако в случае победы, мюнхенцы смогут догнать по очкам лидера чемпионата - дортмундскую "Боруссию".

Во Франции лидер чемпионата ПСЖ сыграет против "Кана". А "Монако" Головина встретится с "Анжером".

В португальской Примейре нас ожидает битва двух лучших клубов, а именно "Порту" и "Бенфики".

В Украине лидеры чемпионата "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут выездные матчи с "Десной" и "Черноморцем" соответственно.  

С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 28 56
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Саутгемптон Саутгемптон 28 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
19 Фулхэм Фулхэм 28 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
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