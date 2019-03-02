Анонс главных событий 2 марта
Сегодня, 2 марта, состоятся матчи РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
В 18-туре РПЛ лидирующий "Зенит" сыграет с "Уралом", ЦСКА сразится с тульским "Арсеналом", "Локомотив" примет "Крылья Советов", а "Рубин" ждет к себе "Ахмат".
Центральным поединком 29-го тура АПЛ станет лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". "Шпоры" идут на третьем месте, а "канониры" - на четвертом. Между клубами четыре очка разницы. Также "Манчестер Сити" ждет выезд к "Борнмуту", а "Манчестер Юнайтед" примет "Саутгемптон".
В 26-м туре Серии А состоится римское дерби между "Лацио" и "Ромой". "Волки" занимают 5-е место, а "орлята" - 6-е. Разница между командами составляет 6 очков. Также отметим матч "Милан" - "Сассуоло".
В Примере состоится второе за неделю Эль Класико. "Барселона" возглавляет турнирную таблицу и опережает "Реал", идущий на третьем месте, на 9 очков.
В Бундеслиге "Баварию" ожидает тяжелый выезд к менхенгладбахской "Боруссии", однако в случае победы, мюнхенцы смогут догнать по очкам лидера чемпионата - дортмундскую "Боруссию".
Во Франции лидер чемпионата ПСЖ сыграет против "Кана". А "Монако" Головина встретится с "Анжером".
В португальской Примейре нас ожидает битва двух лучших клубов, а именно "Порту" и "Бенфики".
В Украине лидеры чемпионата "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут выездные матчи с "Десной" и "Черноморцем" соответственно.
С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса
-
"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" (видео голов)
-
Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам
-
РПЛ будет транслировать матчи на YouTube за рубежом
-
Канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых каналов европейских клубов
Лента новостей
-
Анонс главных событий 2 марта
-
Главные новости дня: 1 марта
-
Хедира раздумывает над уходом из "Ювентуса"
-
"Челси" продлит соглашение со своим голкипером
-
"Кальяри" - "Интер" - 2:1 (видеообзор матча Серии А)
-
Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса
-
1
Мадридско-каталонское противостояние: "Жирона" на выезде одолела "Райо Вальекано" (видео голов)
-
1
"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" (видео голов)
-
1
Дортмундская "Боруссия" уступила "Аугсбургу" и подарила "Баварии" шанс догнать себя по очкам
-
1
"Барселона" рассматривает трех футболистов на место резервиста для Альбы
-
1
Появилась новая информация касательно возможного участия Кавани в ответной игре с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Ибрагимович получил капитанскую повязку
-
1
"Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к игроку "Ювентуса"
-
1
РПЛ будет транслировать матчи на YouTube за рубежом
-
1
Жиру может покинуть "Челси"
-
1
Канал "Зенита" в YouTube попал в топ-15 самых просматриваемых каналов европейских клубов
-
2
Вальверде поделился ожиданиями от матча с "Реалом"
-
1
Перспективного форварда "Милана" Кутроне зовут в АПЛ
-
1
"Реал" Мадрид - "Барселона": анонс и прогноз второго Эль-Классико в рамках текущей недели
-
"Локомотив" уступил "Браге" и занял последнее место в группе В клубного чемпионата мира по пляжному футболу
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14