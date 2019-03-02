Анонс главных событий 2 марта

Сегодня, 2 марта, состоятся матчи РПЛ, УПЛ, АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В 18-туре РПЛ лидирующий "Зенит" сыграет с "Уралом", ЦСКА сразится с тульским "Арсеналом", "Локомотив" примет "Крылья Советов", а "Рубин" ждет к себе "Ахмат".

Центральным поединком 29-го тура АПЛ станет лондонское дерби между "Тоттенхэмом" и "Арсеналом". "Шпоры" идут на третьем месте, а "канониры" - на четвертом. Между клубами четыре очка разницы. Также "Манчестер Сити" ждет выезд к "Борнмуту", а "Манчестер Юнайтед" примет "Саутгемптон".

В 26-м туре Серии А состоится римское дерби между "Лацио" и "Ромой". "Волки" занимают 5-е место, а "орлята" - 6-е. Разница между командами составляет 6 очков. Также отметим матч "Милан" - "Сассуоло".

В Примере состоится второе за неделю Эль Класико. "Барселона" возглавляет турнирную таблицу и опережает "Реал", идущий на третьем месте, на 9 очков.

В Бундеслиге "Баварию" ожидает тяжелый выезд к менхенгладбахской "Боруссии", однако в случае победы, мюнхенцы смогут догнать по очкам лидера чемпионата - дортмундскую "Боруссию".

Во Франции лидер чемпионата ПСЖ сыграет против "Кана". А "Монако" Головина встретится с "Анжером".

В португальской Примейре нас ожидает битва двух лучших клубов, а именно "Порту" и "Бенфики".

В Украине лидеры чемпионата "Шахтер" и киевское "Динамо" проведут выездные матчи с "Десной" и "Черноморцем" соответственно.

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