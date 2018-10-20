Анонс главных событий 20 октября

В субботу, 20 октября, в мире футбола ожидается много интересных событий. Но основное внимание, безусловно, будет приковано к матчам национальных чемпионатов.

В Англии состоятся восемь игр, центральная из которых пройдёт на "Стемфорд Бридж", где "Челси" примет "Манчестер Юнайтед".

"Челси" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз центрального матча 9 тура АПЛ

Также в АПЛ сыграют "Борнмут" с "Саутгемптоном", "Кардифф Сити" с "Фулхэмом", "Манчестер Сити" с "Бернли", "Ньюкасл" с "Брайтоном", "Вест Хэм" с "Тоттенхэмом", "Вулверхэмптон" с "Уотфордом" и "Хаддерсфилд" с "Ливерпулем".

А вот в Италии нас ожидают всего три поединка: "Рома" - СПАЛ, "Ювентус" - "Дженоа" и "Удинезе" - "Наполи".

В Испании в субботу встретятся четыре пары: "Реал" - "Леванте", "Валенсия" - "Леганес", "Вильярреал" - "Атлетико" и, наконец, "Барселона" - "Севилья".

"Барселона" - "Севилья": анонс и прогноз матча 9 тура Ла Лиги

В Германии пройдут шесть встреч: "Нюрнберг" - "Хоффенхайм", "Байер" - "Ганновер", "Аугсбург" - "РБ Лейпциг", "Штутгарт" - "Боруссия Дортмунд", "Вольфсбург" - "Бавария" и "Шальке" - "Вердер".

Во Франции также запланированы шесть матчей. Выделим два из них: ПСЖ - "Амьен" и "Страсбур" - "Монако".

Ну и напоследок пройдёмся по отечественным первенствам. В России сыграют три пары команд: "Оренбург" - "Енисей", "Урал" - "Крылья Советов" и "Уфа" - "Рубин". А в Украине наиболее интересной дуэлью станет противостояние двух представителей УПЛ в Лиге Европы - "Ворсклы" и киевского "Динамо".

Конечно же, не забываем мониторить скандальное дело Кокорина и Мамаева, которых накануне перевели из карантина в обычные камеры.

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