Анонс главных событий 20 октября

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Анонс главных событий 20 октября

В субботу, 20 октября, в мире футбола ожидается много интересных событий. Но основное внимание, безусловно, будет приковано к матчам национальных чемпионатов.

В Англии состоятся восемь игр, центральная из которых пройдёт на "Стемфорд Бридж", где "Челси" примет "Манчестер Юнайтед".

"Челси" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз центрального матча 9 тура АПЛ

Также в АПЛ сыграют "Борнмут" с "Саутгемптоном", "Кардифф Сити" с "Фулхэмом", "Манчестер Сити" с "Бернли", "Ньюкасл" с "Брайтоном", "Вест Хэм" с "Тоттенхэмом", "Вулверхэмптон" с "Уотфордом" и "Хаддерсфилд" с "Ливерпулем".

А вот в Италии нас ожидают всего три поединка: "Рома" - СПАЛ, "Ювентус" - "Дженоа" и "Удинезе" - "Наполи".

В Испании в субботу встретятся четыре пары: "Реал" - "Леванте", "Валенсия" - "Леганес", "Вильярреал" - "Атлетико" и, наконец, "Барселона" - "Севилья".

"Барселона" - "Севилья": анонс и прогноз матча 9 тура Ла Лиги 

В Германии пройдут шесть встреч: "Нюрнберг" - "Хоффенхайм", "Байер" - "Ганновер", "Аугсбург" - "РБ Лейпциг", "Штутгарт" - "Боруссия Дортмунд", "Вольфсбург" - "Бавария" и "Шальке" - "Вердер".

Во Франции также запланированы шесть матчей. Выделим два из них: ПСЖ - "Амьен" и "Страсбур" - "Монако".

Ну и напоследок пройдёмся по отечественным первенствам. В России сыграют три пары команд: "Оренбург" - "Енисей", "Урал" - "Крылья Советов" и "Уфа" - "Рубин". А в Украине наиболее интересной дуэлью станет противостояние двух представителей УПЛ в Лиге Европы - "Ворсклы" и киевского "Динамо".

Конечно же, не забываем мониторить скандальное дело Кокорина и Мамаева, которых накануне перевели из карантина в обычные камеры

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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