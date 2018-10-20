Анонс главных событий 20 октября
В субботу, 20 октября, в мире футбола ожидается много интересных событий. Но основное внимание, безусловно, будет приковано к матчам национальных чемпионатов.
В Англии состоятся восемь игр, центральная из которых пройдёт на "Стемфорд Бридж", где "Челси" примет "Манчестер Юнайтед".
"Челси" - "Манчестер Юнайтед": анонс и прогноз центрального матча 9 тура АПЛ
Также в АПЛ сыграют "Борнмут" с "Саутгемптоном", "Кардифф Сити" с "Фулхэмом", "Манчестер Сити" с "Бернли", "Ньюкасл" с "Брайтоном", "Вест Хэм" с "Тоттенхэмом", "Вулверхэмптон" с "Уотфордом" и "Хаддерсфилд" с "Ливерпулем".
А вот в Италии нас ожидают всего три поединка: "Рома" - СПАЛ, "Ювентус" - "Дженоа" и "Удинезе" - "Наполи".
В Испании в субботу встретятся четыре пары: "Реал" - "Леванте", "Валенсия" - "Леганес", "Вильярреал" - "Атлетико" и, наконец, "Барселона" - "Севилья".
"Барселона" - "Севилья": анонс и прогноз матча 9 тура Ла Лиги
В Германии пройдут шесть встреч: "Нюрнберг" - "Хоффенхайм", "Байер" - "Ганновер", "Аугсбург" - "РБ Лейпциг", "Штутгарт" - "Боруссия Дортмунд", "Вольфсбург" - "Бавария" и "Шальке" - "Вердер".
Во Франции также запланированы шесть матчей. Выделим два из них: ПСЖ - "Амьен" и "Страсбур" - "Монако".
Ну и напоследок пройдёмся по отечественным первенствам. В России сыграют три пары команд: "Оренбург" - "Енисей", "Урал" - "Крылья Советов" и "Уфа" - "Рубин". А в Украине наиболее интересной дуэлью станет противостояние двух представителей УПЛ в Лиге Европы - "Ворсклы" и киевского "Динамо".
Конечно же, не забываем мониторить скандальное дело Кокорина и Мамаева, которых накануне перевели из карантина в обычные камеры.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11