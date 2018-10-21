Анонс главных событий 21 октября

В воскресенье, 21 октября, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. В национальных чемпионатах команды продолжат решать поставленные задачи.

К примеру, в Англии "Эвертон" попытается подняться в верхнюю часть турнирной таблицы АПЛ - для этого "ирискам" необходимо дома побеждать "Кристал Пэлас".

В Италии состоятся сразу шесть матчей. Мерятся силами будут "Фрозиноне" и "Эмполи", "Кьево" и "Аталанта", "Болонья" и "Торино", "Парма" и "Лацио", "Кальяри" и "Фиорентина". Ну а украшением игрового дня станет миланское дерби, номинальным хозяином в котором выступит "Интер".

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В Испании запланированы четыре игры: "Райо Вальекано" - "Хетафе", "Эйбар" - "Атлетик", "Уэска" - "Эспаньол" и "Бетис" - "Вальядолид".

В немецкой Бундеслиге восьмой тур завершат две встречи: "Герта" - "Фрайбург" и "Боруссия" Менхенгладбах - "Майнц".

Во Франции пройдут три дуэли: "Монпелье" - "Бордо", "Сент-Этьен" - "Ренн" и "Ницца" - "Марсель".

Но основное внимание отечественных болельщиков, безусловно, будет приковано к матчам чемпионата России. И там будет на что посмотреть!

Сначала московское "Динамо" в Химках сразится с питерским "Зенитом".

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Затем "Спартак" в родных стенах проэкзаминирует тульский "Арсенал".

И наконец "Краснодар" дома будет пытаться обыграть "Ахмат".

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