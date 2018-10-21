Анонс главных событий 21 октября
В воскресенье, 21 октября, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. В национальных чемпионатах команды продолжат решать поставленные задачи.
К примеру, в Англии "Эвертон" попытается подняться в верхнюю часть турнирной таблицы АПЛ - для этого "ирискам" необходимо дома побеждать "Кристал Пэлас".
В Италии состоятся сразу шесть матчей. Мерятся силами будут "Фрозиноне" и "Эмполи", "Кьево" и "Аталанта", "Болонья" и "Торино", "Парма" и "Лацио", "Кальяри" и "Фиорентина". Ну а украшением игрового дня станет миланское дерби, номинальным хозяином в котором выступит "Интер".
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В Испании запланированы четыре игры: "Райо Вальекано" - "Хетафе", "Эйбар" - "Атлетик", "Уэска" - "Эспаньол" и "Бетис" - "Вальядолид".
В немецкой Бундеслиге восьмой тур завершат две встречи: "Герта" - "Фрайбург" и "Боруссия" Менхенгладбах - "Майнц".
Во Франции пройдут три дуэли: "Монпелье" - "Бордо", "Сент-Этьен" - "Ренн" и "Ницца" - "Марсель".
Но основное внимание отечественных болельщиков, безусловно, будет приковано к матчам чемпионата России. И там будет на что посмотреть!
Сначала московское "Динамо" в Химках сразится с питерским "Зенитом".
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Затем "Спартак" в родных стенах проэкзаминирует тульский "Арсенал".
И наконец "Краснодар" дома будет пытаться обыграть "Ахмат".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11