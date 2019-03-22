Анонс главных событий 22 марта
Сегодня, 22 марта, пройдет еще ряд матчей отборочного раунда к Евро-2020.
В группе А нас ожидают поединки Болгария - Черногория и Англия - Чехия.
В группе В Люксембург сыграет с Литвой, а действующий чемпион Европы - Португалия примет Украину.
Португалия - Украина: анонс и прогноз центрального матча второго игрового дня в отборе на Евро-2020.
В группе Н состоится три поединка. Албания примет Турцию, Андорра сыграет с Исландией, а действующих чемпионов мира - Францию ожидает выезд к Молдове.
Из товарищеских матчей стоит отметить игры Япония - Колумбия, Уругвай - Узбекистан и Аргентина - Венесуэла.
С главными новостями четверга вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru
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