Анонс главных событий 22 марта

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Анонс главных событий 22 марта

Сегодня, 22 марта, пройдет еще ряд матчей отборочного раунда к Евро-2020.

В группе А нас ожидают поединки Болгария - Черногория и Англия - Чехия.

В группе В Люксембург сыграет с Литвой, а действующий чемпион Европы - Португалия примет Украину.

Португалия - Украина: анонс и прогноз центрального матча второго игрового дня в отборе на Евро-2020.

В группе Н состоится три поединка. Албания примет Турцию, Андорра сыграет с Исландией, а действующих чемпионов мира - Францию ожидает выезд к Молдове.

Из товарищеских матчей стоит отметить игры Япония - Колумбия, Уругвай - Узбекистан и Аргентина - Венесуэла.

С главными новостями четверга вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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