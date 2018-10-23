Анонс главных событий 23 октября

Во вторник на стадионы и телеэкраны возвращается Лига Чемпионов. 23 октября состоятся восемь матчей в группах E, F, G и H.

Так, в группе E сыграют АЕК с "Баварией" и "Аякс" с "Бенфикой". В группе F "Шахтёр" примет "Манчестер Сити", а "Хоффенхайм" - "Лион". Но основное внимание будет приковано к двум другим квартетам.

Ведь в группе G мадридский "Реал" будет пытаться реабилитироваться за последние неудачи в поединке с "Викторией Плзень", а московский ЦСКА постарается закрепить лидерство в выездной игре с "Ромой".

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Не менее интересно будет и в группе H - "Валенсия" твёрдо намерена одержать первую победу в матче с "Янг Бойз", а центральная встреча игрового дня состоится на "Олд Траффорд" - "Манчестер Юнайтед" померится силами с "Ювентусом".

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Нет сомнений, что во вторник будет на что посмотреть, а Вы не забывайте участвовать в турнире прогнозов.

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