Анонс главных событий 23 октября

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Анонс главных событий 23 октября

Во вторник на стадионы и телеэкраны возвращается Лига Чемпионов. 23 октября состоятся восемь матчей в группах E, F, G и H.

Так, в группе E сыграют АЕК с "Баварией" и "Аякс" с "Бенфикой". В группе F "Шахтёр" примет "Манчестер Сити", а "Хоффенхайм" - "Лион". Но основное внимание будет приковано к двум другим квартетам.

Ведь в группе G мадридский "Реал" будет пытаться реабилитироваться за последние неудачи в поединке с "Викторией Плзень", а московский ЦСКА постарается закрепить лидерство в выездной игре с "Ромой".

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Не менее интересно будет и в группе H - "Валенсия" твёрдо намерена одержать первую победу в матче с "Янг Бойз", а центральная встреча игрового дня состоится на "Олд Траффорд" - "Манчестер Юнайтед" померится силами с "Ювентусом".

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Нет сомнений, что во вторник будет на что посмотреть, а Вы не забывайте участвовать в турнире прогнозов.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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