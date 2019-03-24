Анонс главных событий 24 марта

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Анонс главных событий 24 марта

В воскресенье, 24 марта, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание будет приковано к матчам квалификации Евро-2020.

В отборочной группе I сборная России попытается реабилитироваться за поражение от Бельгии. В Нур-Султане подопечные Станислава Черчесова сыграют с Казахстаном. Начало игры - в 17:00 по московскому времени.

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В других матчах этой группы Сан-Марино примет Шотландию, а Кипр - Бельгию.

Центральная встреча игрового дня пройдёт в Амстердаме, где Нидерланды сразятся с Германией. Начало - в 22:45 по московскому времени.

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В другом поединке группы C Северная Ирландия померится силами с Беларусью.

Ещё три матча состоятся в группе G. В воскресенье сойдутся следующие пары: Израиль - Австрия, Польша - Латвия и Словения - Северная Македония.

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И наконец группа E. Здесь пройдут две встречи: Уэльс - Словакия и Венгрия - Хорватия.

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