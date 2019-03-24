Анонс главных событий 24 марта
В воскресенье, 24 марта, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание будет приковано к матчам квалификации Евро-2020.
В отборочной группе I сборная России попытается реабилитироваться за поражение от Бельгии. В Нур-Султане подопечные Станислава Черчесова сыграют с Казахстаном. Начало игры - в 17:00 по московскому времени.
Казахстан - Россия: анонс и прогноз второго матча команды Черчесова в отборе на Евро-2020
В других матчах этой группы Сан-Марино примет Шотландию, а Кипр - Бельгию.
Центральная встреча игрового дня пройдёт в Амстердаме, где Нидерланды сразятся с Германией. Начало - в 22:45 по московскому времени.
Нидерланды - Германия: анонс и прогноз центрального матча второго тура отбора на Евро-2020
В другом поединке группы C Северная Ирландия померится силами с Беларусью.
Ещё три матча состоятся в группе G. В воскресенье сойдутся следующие пары: Израиль - Австрия, Польша - Латвия и Словения - Северная Македония.
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И наконец группа E. Здесь пройдут две встречи: Уэльс - Словакия и Венгрия - Хорватия.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1