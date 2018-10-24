Анонс главных событий 24 октября

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Анонс главных событий 24 октября

В среду пройдут матчи второго дня третьего тура группового этапа Лига Чемпионов.

24 октября на поле выйдут команды группа А, В, С и D.

В группе А состоится матч лидеров. Дортмундская "Боруссия" на своем поле примет "Атлетико". В матче аутсайдеров "Брюгге" дома сыграет с "Монако".

В группе В "Барселона" и "Интер", пока что не терявшие очков, сойдутся на "Камп Ноу". Месси из-за травмы матч пропустит. 

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В другом матче ПСВ примет "Тоттенхэм".

В группе С ПСЖ дома сыграет с "Наполи", а "Ливерпуль" примет "Црвену Звезду".

Ну и наконец группа D, которой выступает "Локомотив". 

"Железнодорожникам" предстоит домашний матч с "Порту".

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В другом матче "Галатасарай" примет "Шальке".

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Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
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