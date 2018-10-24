Анонс главных событий 24 октября

В среду пройдут матчи второго дня третьего тура группового этапа Лига Чемпионов.

24 октября на поле выйдут команды группа А, В, С и D.

В группе А состоится матч лидеров. Дортмундская "Боруссия" на своем поле примет "Атлетико". В матче аутсайдеров "Брюгге" дома сыграет с "Монако".

В группе В "Барселона" и "Интер", пока что не терявшие очков, сойдутся на "Камп Ноу". Месси из-за травмы матч пропустит.

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В другом матче ПСВ примет "Тоттенхэм".

В группе С ПСЖ дома сыграет с "Наполи", а "Ливерпуль" примет "Црвену Звезду".

Ну и наконец группа D, которой выступает "Локомотив".

"Железнодорожникам" предстоит домашний матч с "Порту".

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В другом матче "Галатасарай" примет "Шальке".

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