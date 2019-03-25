Анонс главных событий 25 марта
Сегодня, 25 марта, вы сможете посмотреть ряд поединков второго тура отборочного раунда Евро-2020.
Группа А: Косово примет Болгарию, а Англию ждет выезд к Черногории. Напомним, что в 1-м туре сборная "трех львов" разгромила Чехию (5:0). Для Косово это будет первая игра на отборе.
Группа В: Украину ожидает выездной матч с Люксембургом, действующий чемпион Европы Португалия сразится с Сербией. Ранее в рамках 1-го тура украинцы и португальцы сыграли между собой вничью (0:0).
Группа Н: действующий чемпион мира Франция примет Исландию, Турция встретится с Молдовой, а Андорра сыграет против Албании. В 1-м туре французы разгромили Молдову (4:1), Турция праздновала победу над Албанией, а Исландия обыграла Андорру.
Турция начнет свою игру в 20:00 по московскому времени, все остальные поединки запланированы на 22:45.
С главными новостями воскресенья вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Канте не собирается уходить из "Челси", несмотря на интерес "Реала"
-
Азар назвал главную задачу сборной Бельгии на квалификацию Евро-2020
-
Шмейхель и Компани признаны лучшими игроками-легионерами в истории АПЛ на своих позициях
-
Дибала готов остаться в "Ювентусе", но при одном условии
-
Черышев установил личный рекорд результативности
-
Лёв прокомментировал победу над сборной Нидерландов
-
Анонс главных событий 25 марта
-
Главные новости дня: 24 марта
-
УЕФА представил талисман Евро-2020
-
Северная Ирландия переиграла Беларусь, Польша оказалась сильнее Латвии
-
Отмашка за Лигу Наций: сборная Германии в фантастическом матча вырвала 3 балла из рук Нидерландов
-
Бельгия обыграла Кипр и возглавила группу I
-
Умтити не покинет "Барселону" предстоящим летом
-
В сферу интересов "Ювентуса" вошли шесть защитников
-
Определились все участники Кубка африканских наций-2019
-
Дель Пьеро: "Рано или поздно "Ювентус" выиграет Лигу Чемпионов"
-
Силлессен не собирается покидать "Барселону"
-
Ананидзе оказал помощь потерявшему сознание игроку Швейцарии
-
"Атлетико" намерен отклонять предложения топ-клубов по Томасу Партею
-
Федерация футбола Марокко требует от Аргентины разъяснений по поводу неучастия Месси в предстоящем товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1