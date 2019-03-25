Анонс главных событий 25 марта

Сегодня, 25 марта, вы сможете посмотреть ряд поединков второго тура отборочного раунда Евро-2020.

Группа А: Косово примет Болгарию, а Англию ждет выезд к Черногории. Напомним, что в 1-м туре сборная "трех львов" разгромила Чехию (5:0). Для Косово это будет первая игра на отборе.

Группа В: Украину ожидает выездной матч с Люксембургом, действующий чемпион Европы Португалия сразится с Сербией. Ранее в рамках 1-го тура украинцы и португальцы сыграли между собой вничью (0:0).

Группа Н: действующий чемпион мира Франция примет Исландию, Турция встретится с Молдовой, а Андорра сыграет против Албании. В 1-м туре французы разгромили Молдову (4:1), Турция праздновала победу над Албанией, а Исландия обыграла Андорру.

Турция начнет свою игру в 20:00 по московскому времени, все остальные поединки запланированы на 22:45.

С главными новостями воскресенья вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru