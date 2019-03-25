Анонс главных событий 25 марта

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Анонс главных событий 25 марта

Сегодня, 25 марта, вы сможете посмотреть ряд поединков второго тура отборочного раунда Евро-2020.

Группа А: Косово примет Болгарию, а Англию ждет выезд к Черногории. Напомним, что в 1-м туре сборная "трех львов" разгромила Чехию (5:0). Для Косово это будет первая игра на отборе.

Группа В: Украину ожидает выездной матч с Люксембургом, действующий чемпион Европы Португалия сразится с Сербией. Ранее в рамках 1-го тура украинцы и португальцы сыграли между собой вничью (0:0).

Группа Н: действующий чемпион мира Франция примет Исландию, Турция встретится с Молдовой, а Андорра сыграет против Албании. В 1-м туре французы разгромили Молдову (4:1), Турция праздновала победу над Албанией, а Исландия обыграла Андорру.

Турция начнет свою игру в 20:00 по московскому времени, все остальные поединки запланированы на 22:45.

С главными новостями воскресенья вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
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