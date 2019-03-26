Анонс главных событий 26 марта
Сегодня, 26 марта, пройдут завершающие матчи 2-го тура отборочного раунда Евро-2020.
В группе D нас ожидают матчи Ирландия - Грузия и Швейцария - Дания. Отметим, что после 1-го тура Швейцария и Ирландия набрали по три очка, остальные сборные не имеют очков.
В группе F Испанию ждет выезд к Мальте, Норвегия примет Швецию, а Румыния сыграет с Фарерскими островами. Напомним, что испанцы в 1-м туре обыграли Норвегию (2:1), а Мальта - Фареры (2:1).
В группе J мы увидим три поединка, а именно Армения - Финляндия, Босния и Герцеговина - Греция, а также Италия - Лихтенштейн. На данный момент греки, итальянцы и боснийцы имеют по три очка.
Также отметим, что сборная Аргентины проведет товарищеский матч с Марокко, а Бразилия с Чехией.
С главными новостями понедельника вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru
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