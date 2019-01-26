Анонс главных событий 26 января

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Анонс главных событий 26 января

Сегодня, 26 января, состоятся матчи Кубка Англии, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Бернли", "Ньюкасл" встретится с "Уотфордом", а "Эвертон" с "Миллуоллом".

В центральном поединке 21-го тура Серии А "Милан" сразится с "Наполи". Неаполитанцы продолжают гнаться за "Ювентусом", однако между клубами 9 очков. "Россонери" занимают 4-е место и отстают от "Наполи" на 13 очков.

В Примере главный преследователь лидирующей "Барселоны" "Атлетико" примет идущий на 6-м месте "Хетафе". "Севилья" (4-е место) сыграет против "Леванте" (10-е место), а также нас ожидает поединок между "Валенсией" и "Вильярреалом".

Лидер Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в рамках 19-го тура примет аутсайдера турнира "Ганновер". Также стоит обратить внимание на матч между "Вольфсбургом" и "Байером".

В Лиге 1 "Монако", отстранивший от работы Тьерри Анри, сыграет на выезде против "Дижона". Монегаски занимают 19-ю позицию, а "Дижон" - 18-ю. Идущий на 4-м месте "Сент-Этьен" встретится с "Нантом".

С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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