Анонс главных событий 26 января

Сегодня, 26 января, состоятся матчи Кубка Англии, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Бернли", "Ньюкасл" встретится с "Уотфордом", а "Эвертон" с "Миллуоллом".

В центральном поединке 21-го тура Серии А "Милан" сразится с "Наполи". Неаполитанцы продолжают гнаться за "Ювентусом", однако между клубами 9 очков. "Россонери" занимают 4-е место и отстают от "Наполи" на 13 очков.

В Примере главный преследователь лидирующей "Барселоны" "Атлетико" примет идущий на 6-м месте "Хетафе". "Севилья" (4-е место) сыграет против "Леванте" (10-е место), а также нас ожидает поединок между "Валенсией" и "Вильярреалом".

Лидер Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в рамках 19-го тура примет аутсайдера турнира "Ганновер". Также стоит обратить внимание на матч между "Вольфсбургом" и "Байером".

В Лиге 1 "Монако", отстранивший от работы Тьерри Анри, сыграет на выезде против "Дижона". Монегаски занимают 19-ю позицию, а "Дижон" - 18-ю. Идущий на 4-м месте "Сент-Этьен" встретится с "Нантом".

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