Анонс главных событий 26 января
Сегодня, 26 января, состоятся матчи Кубка Англии, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
В рамках 1/16 финала Кубка Англии "Манчестер Сити" сыграет против "Бернли", "Ньюкасл" встретится с "Уотфордом", а "Эвертон" с "Миллуоллом".
В центральном поединке 21-го тура Серии А "Милан" сразится с "Наполи". Неаполитанцы продолжают гнаться за "Ювентусом", однако между клубами 9 очков. "Россонери" занимают 4-е место и отстают от "Наполи" на 13 очков.
В Примере главный преследователь лидирующей "Барселоны" "Атлетико" примет идущий на 6-м месте "Хетафе". "Севилья" (4-е место) сыграет против "Леванте" (10-е место), а также нас ожидает поединок между "Валенсией" и "Вильярреалом".
Лидер Бундеслиги дортмундская "Боруссия" в рамках 19-го тура примет аутсайдера турнира "Ганновер". Также стоит обратить внимание на матч между "Вольфсбургом" и "Байером".
В Лиге 1 "Монако", отстранивший от работы Тьерри Анри, сыграет на выезде против "Дижона". Монегаски занимают 19-ю позицию, а "Дижон" - 18-ю. Идущий на 4-м месте "Сент-Этьен" встретится с "Нантом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11