Анонс главных событий 27 октября
В субботу, 27 октября, в мире футбола ожидается много интересных событий. Но основное внимание, безусловно, будет приковано к матчам национальных чемпионатов.
В Англии состоятся шесть игр: "Брайтон" примет "Вулверхэмптон", "Фулхэм" - "Борнмут", "Ливерпуль" - "Кардифф Сити", "Саутгепмтон" - "Ньюкасл", "Уотфорд" - "Хаддерсфилд", а "Лестер" - "Вест Хэм".
А вот в Италии нас ожидают всего три поединка: "Аталанта" - "Парма", "Эмполи" - "Ювентус" и "Торино" - "Фиорентина".
"Эмполи" - "Ювентус": прямая трансляция матча
В Испании в субботу встретятся пять пар: "Жирона" - "Райо Вальекано", "Атлетик" - "Валенсия", "Сельта" - "Эйбар", "Леванте" - "Леганес" и "Атлетико" - "Реал Сосьедад".
"Атлетик" - "Валенсия": прямая трансляция матча
"Атлетико" - "Реал Сосьедад": прямая трансляция матча на "Ванда Метрополитано"
В Германии также пройдут пять встреч: "Майнц" - "Бавария", "Боруссия" Дортмунд - "Герта", "Фортуна" Дюссельдорф - "Вольфсбург", "Ганновер" - "Аугсбург" и "Хоффенхайм" - "Штутгарт".
Во Франции запланированы шесть матчей. Выделим два из них: "Анжер" - "Лион" и "Монако" - "Дижон".
Ну и напоследок пройдёмся по отечественным первенствам. В России сыграют три пары команд: "Урал" - "Уфа", "Арсенал" Тула - "Оренбург" и "Ростов" - "Анжи". А в Украине наиболее интересной дуэлью станет противостояние киевского "Арсенала" и донецкого "Шахтёра".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11