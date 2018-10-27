Анонс главных событий 27 октября

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Анонс главных событий 27 октября

В субботу, 27 октября, в мире футбола ожидается много интересных событий. Но основное внимание, безусловно, будет приковано к матчам национальных чемпионатов.

В Англии состоятся шесть игр: "Брайтон" примет "Вулверхэмптон", "Фулхэм" - "Борнмут", "Ливерпуль" - "Кардифф Сити", "Саутгепмтон" - "Ньюкасл", "Уотфорд" - "Хаддерсфилд", а "Лестер" - "Вест Хэм".

А вот в Италии нас ожидают всего три поединка: "Аталанта" - "Парма", "Эмполи" - "Ювентус" и "Торино" - "Фиорентина". 

"Эмполи" - "Ювентус": прямая трансляция матча

В Испании в субботу встретятся пять пар: "Жирона" - "Райо Вальекано", "Атлетик" - "Валенсия", "Сельта" - "Эйбар", "Леванте" - "Леганес" и "Атлетико" - "Реал Сосьедад".

"Атлетик" - "Валенсия": прямая трансляция матча

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": прямая трансляция матча на "Ванда Метрополитано"

В Германии также пройдут пять встреч: "Майнц" - "Бавария", "Боруссия" Дортмунд - "Герта", "Фортуна" Дюссельдорф - "Вольфсбург", "Ганновер" - "Аугсбург" и "Хоффенхайм" - "Штутгарт".

Во Франции запланированы шесть матчей. Выделим два из них: "Анжер" - "Лион" и "Монако" - "Дижон".

Ну и напоследок пройдёмся по отечественным первенствам. В России сыграют три пары команд: "Урал" - "Уфа", "Арсенал" Тула - "Оренбург" и "Ростов" - "Анжи". А в Украине наиболее интересной дуэлью станет противостояние киевского "Арсенала" и донецкого "Шахтёра".

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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