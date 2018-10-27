Анонс главных событий 27 октября

В субботу, 27 октября, в мире футбола ожидается много интересных событий. Но основное внимание, безусловно, будет приковано к матчам национальных чемпионатов.

В Англии состоятся шесть игр: "Брайтон" примет "Вулверхэмптон", "Фулхэм" - "Борнмут", "Ливерпуль" - "Кардифф Сити", "Саутгепмтон" - "Ньюкасл", "Уотфорд" - "Хаддерсфилд", а "Лестер" - "Вест Хэм".

А вот в Италии нас ожидают всего три поединка: "Аталанта" - "Парма", "Эмполи" - "Ювентус" и "Торино" - "Фиорентина".

"Эмполи" - "Ювентус": прямая трансляция матча

В Испании в субботу встретятся пять пар: "Жирона" - "Райо Вальекано", "Атлетик" - "Валенсия", "Сельта" - "Эйбар", "Леванте" - "Леганес" и "Атлетико" - "Реал Сосьедад".

"Атлетик" - "Валенсия": прямая трансляция матча

"Атлетико" - "Реал Сосьедад": прямая трансляция матча на "Ванда Метрополитано"

В Германии также пройдут пять встреч: "Майнц" - "Бавария", "Боруссия" Дортмунд - "Герта", "Фортуна" Дюссельдорф - "Вольфсбург", "Ганновер" - "Аугсбург" и "Хоффенхайм" - "Штутгарт".

Во Франции запланированы шесть матчей. Выделим два из них: "Анжер" - "Лион" и "Монако" - "Дижон".

Ну и напоследок пройдёмся по отечественным первенствам. В России сыграют три пары команд: "Урал" - "Уфа", "Арсенал" Тула - "Оренбург" и "Ростов" - "Анжи". А в Украине наиболее интересной дуэлью станет противостояние киевского "Арсенала" и донецкого "Шахтёра".

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