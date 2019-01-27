Анонс главных событий 27 января
В воскресенье, 27 января, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также к Кубку Англии.
В Серии А центральным матчем игрового дня станет дуэль "Лацио" и "Ювентуса". Также между собой сыграют "Кьево" и "Фиорентина", "Аталанта" и "Рома", "Парма" и СПАЛ, "Болонья" и "Фрозиноне", "Торино" и "Интер".
В испанской Примере пройдут пять поединков. "Барселона" на выезде померится силами с "Жироной", а "Реал" будет гостить у "Эспаньола". Кроме того, нас ожидают матчи "Вальядолид" – "Сельта", "Атлетик" - "Бетис" и "Реал Сосьедад" – "Уэска".
В Кубке Англии состоятся две встречи. Путёвки в 1/8 финала разыграют "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэм", а также "Челси" и "Шеффилд Уэнсдей".
В немецкой Бундеслиге "Бавария" примет "Штутгарт", а "РБ Лейпциг" будет противостоять "Фортуне" из Дюссельдорфа.
В чемпионате Франции на воскресенье запланированы четыре игры: "Монпелье" - "Кан", "Амьен" - "Лион", "Тулуза" - "Анжер" и ПСЖ - "Ренн".
В нидерландской Эредивизи ожидаются четыре матча. Центральная встреча пройдёт в Роттердаме - "Фейеноорд" примет "Аякс". Также стоит обратить внимание на поединок в Ситтарде, где местная "Фортуна" проэкзаменирует "Витесс" Леонида Слуцкого.
Конечно же весь футбольный мир ждёт новостей с Нормандских островов, где накануне возобновилась поисково-спасательная операция. Семья Эмилиано Салы не теряет надежды и постарается найти футболиста в частном порядке.
Возможно, 27 января будут закрыты трансферы Ярослава Ракицкого, Леандро Паредеса, Мартина Касереса, Адриана Рабьо, Макси Гомеса и Винисиуса Мораиса.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11