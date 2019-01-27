Анонс главных событий 27 января

В воскресенье, 27 января, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также к Кубку Англии.

В Серии А центральным матчем игрового дня станет дуэль "Лацио" и "Ювентуса". Также между собой сыграют "Кьево" и "Фиорентина", "Аталанта" и "Рома", "Парма" и СПАЛ, "Болонья" и "Фрозиноне", "Торино" и "Интер".

В испанской Примере пройдут пять поединков. "Барселона" на выезде померится силами с "Жироной", а "Реал" будет гостить у "Эспаньола". Кроме того, нас ожидают матчи "Вальядолид" – "Сельта", "Атлетик" - "Бетис" и "Реал Сосьедад" – "Уэска".

В Кубке Англии состоятся две встречи. Путёвки в 1/8 финала разыграют "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэм", а также "Челси" и "Шеффилд Уэнсдей".

В немецкой Бундеслиге "Бавария" примет "Штутгарт", а "РБ Лейпциг" будет противостоять "Фортуне" из Дюссельдорфа.

В чемпионате Франции на воскресенье запланированы четыре игры: "Монпелье" - "Кан", "Амьен" - "Лион", "Тулуза" - "Анжер" и ПСЖ - "Ренн".

В нидерландской Эредивизи ожидаются четыре матча. Центральная встреча пройдёт в Роттердаме - "Фейеноорд" примет "Аякс". Также стоит обратить внимание на поединок в Ситтарде, где местная "Фортуна" проэкзаменирует "Витесс" Леонида Слуцкого.

Конечно же весь футбольный мир ждёт новостей с Нормандских островов, где накануне возобновилась поисково-спасательная операция. Семья Эмилиано Салы не теряет надежды и постарается найти футболиста в частном порядке.

Возможно, 27 января будут закрыты трансферы Ярослава Ракицкого, Леандро Паредеса, Мартина Касереса, Адриана Рабьо, Макси Гомеса и Винисиуса Мораиса.

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