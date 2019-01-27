Анонс главных событий 27 января

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Анонс главных событий 27 января

В воскресенье, 27 января, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Основное внимание традиционно будет приковано к европейским топ-лигам, а также к Кубку Англии.

В Серии А центральным матчем игрового дня станет дуэль "Лацио" и "Ювентуса". Также между собой сыграют "Кьево" и "Фиорентина", "Аталанта" и "Рома", "Парма" и СПАЛ, "Болонья" и "Фрозиноне", "Торино" и "Интер".

В испанской Примере пройдут пять поединков. "Барселона" на выезде померится силами с "Жироной", а "Реал" будет гостить у "Эспаньола". Кроме того, нас ожидают матчи "Вальядолид" – "Сельта", "Атлетик" - "Бетис" и "Реал Сосьедад" – "Уэска".

В Кубке Англии состоятся две встречи. Путёвки в 1/8 финала разыграют "Кристал Пэлас" и "Тоттенхэм", а также "Челси" и "Шеффилд Уэнсдей".

В немецкой Бундеслиге "Бавария" примет "Штутгарт", а "РБ Лейпциг" будет противостоять "Фортуне" из Дюссельдорфа.

В чемпионате Франции на воскресенье запланированы четыре игры: "Монпелье" - "Кан", "Амьен" - "Лион", "Тулуза" - "Анжер" и ПСЖ - "Ренн".

В нидерландской Эредивизи ожидаются четыре матча. Центральная встреча пройдёт в Роттердаме - "Фейеноорд" примет "Аякс". Также стоит обратить внимание на поединок в Ситтарде, где местная "Фортуна" проэкзаменирует "Витесс" Леонида Слуцкого.

Конечно же весь футбольный мир ждёт новостей с Нормандских островов, где накануне возобновилась поисково-спасательная операция. Семья Эмилиано Салы не теряет надежды и постарается найти футболиста в частном порядке.

Возможно, 27 января будут закрыты трансферы Ярослава РакицкогоЛеандро ПаредесаМартина КасересаАдриана РабьоМакси Гомеса и Винисиуса Мораиса

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
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20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
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