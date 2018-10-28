Анонс главных событий 28 октября

В воскресенье, 28 октября, футбольный мир снова будет пестрить интересными событиями. Особое внимание стоит уделить национальным чемпионатам, в которых состоится несколько очень увлекательных дуэлей.

В АПЛ свои матчи сыграют "Челси", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед" - их соперниками будут "Бернли", "Кристал Пэлас" и "Эвертон" соответственно.

В Италии состоятся сразу шесть поединков. Мерятся силами будут "Сассуоло" и "Болонья", "Кальяри" и "Кьево", "Дженоа" и "Удинезе", СПАЛ и "Фрозиноне", "Милан" и "Сампдория", а в 22:30 мск в центральной игре тура сразятся "Наполи" и "Рома".

В Испании запланированы четыре встречи: "Хетафе" - "Бетис", "Алавес" - "Вильярреал", "Севилья" - "Уэска" и, конечно же, "Барселона" - "Реал". Начало Эль Класико - в 18:15 мск.

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В немецкой Бундеслиге девятый тур завершат три матча: "Нюрнберг" - "Айнтрахт", "РБ Лейпциг" - "Шальке" и "Вердер" - "Байер".

Во Франции пройдут три дуэли: "Ренн" - "Реймс", "Бордо" - "Ницца" и Ле Классико, в котором "Марсель" дома будет пытаться остановить ПСЖ. Начало поединка - в 23:00 мск.

Но основное внимание отечественных болельщиков, безусловно, будет приковано к матчам чемпионата России. И там будет на что посмотреть!

Сначала "Локомотив" в гостях проэкзаминирует "Енисей".

Затем "Ахмат" примет московское "Динамо".

И наконец ЦСКА с "Краснодаром" проведут игру за шесть очков.

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Также будем внимательно следить за ситуацией в Лестере, где накануне разбился вертолёт, в котором погиб владелец местного клуба Вишай Шривадданапрабха.

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