Анонс главных событий 3 февраля
Сегодня, 3 февраля, состоятся матчи АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.
В центральном поединке 25-го тура АПЛ сразятся между собой "Манчестер Сити" и "Арсенал". "Горожане" в случае победы, вернутся на второе место, "канонирам" также нужна победа для свержения "Челси" с 4-й позиции. В другом матче "Манчестер Юнайтед" ожидает тяжелый выезд к "Лестеру". Напомним, что "МЮ" еще ни разу не проигрывал под руководством Сульшера.
В Серии А центральным матчем 22-го тура станет противостояние "Ромы" и "Милана". "Россонери" идут на 4-м месте, а "волки" на 5-м. Между клубами всего одно очко разницы. Также "Интер" на своем стадионе примет "Болонью".
В 22-м туре Примеры "Атлетико" выпал шанс сократить отставание от "Барселоны" до трех очков. Для этого "матрасникам" необходимо одолеть "Бетис". Также "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сразится с "Алавесом". В случае победы, "сливочные" укрепят свои позиции и увеличат отрыв от "Севильи".
В 20-м туре Бундеслиги пройдут матчи "Аугсбург" - "Майнц" и "Штутгарт" - "Фрайбург".
Во Франции в центральном матче 23-го тура "Лион" примет ПСЖ. Парижане по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков, при этом имея две игры в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|24
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11