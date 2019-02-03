Анонс главных событий 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, состоятся матчи АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В центральном поединке 25-го тура АПЛ сразятся между собой "Манчестер Сити" и "Арсенал". "Горожане" в случае победы, вернутся на второе место, "канонирам" также нужна победа для свержения "Челси" с 4-й позиции. В другом матче "Манчестер Юнайтед" ожидает тяжелый выезд к "Лестеру". Напомним, что "МЮ" еще ни разу не проигрывал под руководством Сульшера.

В Серии А центральным матчем 22-го тура станет противостояние "Ромы" и "Милана". "Россонери" идут на 4-м месте, а "волки" на 5-м. Между клубами всего одно очко разницы. Также "Интер" на своем стадионе примет "Болонью".

В 22-м туре Примеры "Атлетико" выпал шанс сократить отставание от "Барселоны" до трех очков. Для этого "матрасникам" необходимо одолеть "Бетис". Также "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сразится с "Алавесом". В случае победы, "сливочные" укрепят свои позиции и увеличат отрыв от "Севильи".

В 20-м туре Бундеслиги пройдут матчи "Аугсбург" - "Майнц" и "Штутгарт" - "Фрайбург".

Во Франции в центральном матче 23-го тура "Лион" примет ПСЖ. Парижане по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков, при этом имея две игры в запасе.

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