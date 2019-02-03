Анонс главных событий 3 февраля

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Анонс главных событий 3 февраля

Сегодня, 3 февраля, состоятся матчи АПЛ, итальянской Серии А, испанской Примеры, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1.

В центральном поединке 25-го тура АПЛ сразятся между собой "Манчестер Сити" и "Арсенал". "Горожане" в случае победы, вернутся на второе место, "канонирам" также нужна победа для свержения "Челси" с 4-й позиции. В другом матче "Манчестер Юнайтед" ожидает тяжелый выезд к "Лестеру". Напомним, что "МЮ" еще ни разу не проигрывал под руководством Сульшера.

В Серии А центральным матчем 22-го тура станет противостояние "Ромы" и "Милана". "Россонери" идут на 4-м месте, а "волки" на 5-м. Между клубами всего одно очко разницы. Также "Интер" на своем стадионе примет "Болонью".

В 22-м туре Примеры "Атлетико" выпал шанс сократить отставание от "Барселоны" до трех очков. Для этого "матрасникам" необходимо одолеть "Бетис". Также "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" сразится с "Алавесом". В случае победы, "сливочные" укрепят свои позиции и увеличат отрыв от "Севильи".

В 20-м туре Бундеслиги пройдут матчи "Аугсбург" - "Майнц" и "Штутгарт" - "Фрайбург".

Во Франции в центральном матче 23-го тура "Лион" примет ПСЖ. Парижане по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 10 очков, при этом имея две игры в запасе.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 24 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
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