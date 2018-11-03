Анонс главных событий 3 ноября

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Анонс главных событий 3 ноября

В субботу, 3 ноября, нас ожидает множество матчей национальных чемпионатов.

В АПЛ стоит отметить, поединок между "Арсеналом" и "Ливерпулем". Также свои матчи проведут "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Их соперниками будут "Борнмут" и "Вулверхэмптон" соответственно.

В Серии А "Интер" встретится с "Дженоа", "Рома" сыграет на выезде с "Фиорентиной", а "Ювентус" с "Кальяри".

В Примере "Реал" попытается отойти от Эль Касико в матче с "Вальядолидом". Также "Атлетико" ждет игра с "Леганесом", а "Барселону" с "Райо Вальекано".

В Бундеслиге "Бавария" померяется силами с "Фрайбургом", а дортмундскую "Боруссию" ожидает сложный выезд к "Вольфсбургу".

Во Франции "Монако" Головина сыграет с "Реймсом", а "Лион" примет "Бордо".

В России внимание болельщиков будет приковано к московскому дерби между "Динамо" и ЦСКА. А "Локомотив" встретится с тульским "Арсеналом".

Также может появиться новая информация касательно нового турнира - Суперлиги.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 11 27
2 Манчестер Сити 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 11 23
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 10 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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