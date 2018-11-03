Анонс главных событий 3 ноября

В субботу, 3 ноября, нас ожидает множество матчей национальных чемпионатов.

В АПЛ стоит отметить, поединок между "Арсеналом" и "Ливерпулем". Также свои матчи проведут "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". Их соперниками будут "Борнмут" и "Вулверхэмптон" соответственно.

В Серии А "Интер" встретится с "Дженоа", "Рома" сыграет на выезде с "Фиорентиной", а "Ювентус" с "Кальяри".

В Примере "Реал" попытается отойти от Эль Касико в матче с "Вальядолидом". Также "Атлетико" ждет игра с "Леганесом", а "Барселону" с "Райо Вальекано".

В Бундеслиге "Бавария" померяется силами с "Фрайбургом", а дортмундскую "Боруссию" ожидает сложный выезд к "Вольфсбургу".

Во Франции "Монако" Головина сыграет с "Реймсом", а "Лион" примет "Бордо".

В России внимание болельщиков будет приковано к московскому дерби между "Динамо" и ЦСКА. А "Локомотив" встретится с тульским "Арсеналом".

Также может появиться новая информация касательно нового турнира - Суперлиги.

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