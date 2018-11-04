Анонс главных событий 4 ноября

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Анонс главных событий 4 ноября

В воскресенье, 4 ноября, футбольный мир вновь будет пестрить интересными событиями. Особое внимание стоит уделить национальным чемпионатам, в которых состоится несколько очень увлекательных дуэлей.

В российской Премьер-лиге пройдут три матча: "Зенит" - "Ахмат", "Краснодар" - "Ростов" и "Спартак" - "Урал".

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

В АПЛ запланированы только две игры: "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" и "Челси" - "Кристал Пэлас".

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон": анонс и прогноз матча 11 тура АПЛ

В Серии А состоятся сразу шесть поединков: "Лацио" - СПАЛ, "Кьево" - "Сассуоло", "Парма" - "Фрозиноне", "Сампдория" - "Торино", "Болонья" - "Аталанта" и "Удинезе" - "Милан".

В Примере сыграют следующие пары: "Эйбар" - "Алавес", "Вильярреал" - "Леванте", "Реал Сосьедад" - "Севилья", "Уэска" - "Хетафе" и "Бетис" - "Сельта".

"Реал Сосьедад" - "Севилья": прямая трансляция матча в Сан-Себастьяне

В Бундеслиге десятый тур завершат два матча: "Боруссия" Менхенгладбах - "Фортуна" Дюссельдорф и "Майнц" - "Вердер".

В чемпионате Франции состоятся три встречи: "Нант" - "Генгам", "Сент-Этьен" - "Анжер" и "Монпелье" - "Марсель".

Также будем внимательно следить за ситуацией с возможным уходом Леонида Слуцкого из "Витесса" в "Спортинг". Да, тренер всё отрицает, но, как известно, дыма без огня не бывает.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 11 27
2 Манчестер Сити 10 26
3 Челси 10 24
4 Тоттенхэм 11 24
5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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