Анонс главных событий 4 ноября

В воскресенье, 4 ноября, футбольный мир вновь будет пестрить интересными событиями. Особое внимание стоит уделить национальным чемпионатам, в которых состоится несколько очень увлекательных дуэлей.

В российской Премьер-лиге пройдут три матча: "Зенит" - "Ахмат", "Краснодар" - "Ростов" и "Спартак" - "Урал".

"Спартак" - "Урал": анонс и прогноз воскресного матча 13 тура РПЛ

В АПЛ запланированы только две игры: "Манчестер Сити" - "Саутгемптон" и "Челси" - "Кристал Пэлас".

"Манчестер Сити" - "Саутгемптон": анонс и прогноз матча 11 тура АПЛ

В Серии А состоятся сразу шесть поединков: "Лацио" - СПАЛ, "Кьево" - "Сассуоло", "Парма" - "Фрозиноне", "Сампдория" - "Торино", "Болонья" - "Аталанта" и "Удинезе" - "Милан".

В Примере сыграют следующие пары: "Эйбар" - "Алавес", "Вильярреал" - "Леванте", "Реал Сосьедад" - "Севилья", "Уэска" - "Хетафе" и "Бетис" - "Сельта".

"Реал Сосьедад" - "Севилья": прямая трансляция матча в Сан-Себастьяне

В Бундеслиге десятый тур завершат два матча: "Боруссия" Менхенгладбах - "Фортуна" Дюссельдорф и "Майнц" - "Вердер".

В чемпионате Франции состоятся три встречи: "Нант" - "Генгам", "Сент-Этьен" - "Анжер" и "Монпелье" - "Марсель".

Также будем внимательно следить за ситуацией с возможным уходом Леонида Слуцкого из "Витесса" в "Спортинг". Да, тренер всё отрицает, но, как известно, дыма без огня не бывает.

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