Анонс главных событий 5 января

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Анонс главных событий 5 января

Сегодня, 5 января, состоятся матчи Кубка Англии и Франции, а также испанской Примеры.

В 1/32 финала Кубка Англии стоит выделить игры "Манчестер Юнайтед" - "Рединг", "Челси" - "Ноттингем Форест" и "Блекпул" - "Арсенал". Напомним, что "Тоттенхэм" уже пробился в 1/16 турнира.

В испанской Примере "Вальядолид" (12-е место) примет "Райо Вальекано" (19-е). "Алавес" (5-е) в случае победы над "Валенсией" (8-е), сможет сместить "Реал" с 4-й позиции. И завершит программу дня поединок между "Уэской" (20-е) и "Бетисом" (6-е).

В 1/32 финала Кубка Франции выделим матчи "Бургес" - "Лион" и "Антант" - "Монпелье".

С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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