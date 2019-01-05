Анонс главных событий 5 января

Сегодня, 5 января, состоятся матчи Кубка Англии и Франции, а также испанской Примеры.

В 1/32 финала Кубка Англии стоит выделить игры "Манчестер Юнайтед" - "Рединг", "Челси" - "Ноттингем Форест" и "Блекпул" - "Арсенал". Напомним, что "Тоттенхэм" уже пробился в 1/16 турнира.

В испанской Примере "Вальядолид" (12-е место) примет "Райо Вальекано" (19-е). "Алавес" (5-е) в случае победы над "Валенсией" (8-е), сможет сместить "Реал" с 4-й позиции. И завершит программу дня поединок между "Уэской" (20-е) и "Бетисом" (6-е).

В 1/32 финала Кубка Франции выделим матчи "Бургес" - "Лион" и "Антант" - "Монпелье".

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