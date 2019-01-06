Анонс главных событий 6 января

Сегодня, 6 января, состоятся матчи Кубка Англии и Франции, а также испанской Примеры.

В 1/32 финала Кубка Англии свои матчи проведут "Манчестер Сити" и "Лестер". Их соперниками будут "Ротерхэм Юнайтед" и "Ньюпорт Каунти" соответственно. Ранее "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" уже пробились в следующий раунд турнира.

В Примере лидирующая "Барселона" на выезде сыграет с "Хетафе". Ближайшего преследователя каталонцев "Атлетико" ждет тяжелая битва с "Севильей", которая идет следом за ними и отстает всего на два очка. Также свой поединок проведет "Реал", который на "Сантьяго Бернабеу" примет "Реал Сосьедад".

В 1/32 финала Кубка Франции стоит отметить матчи "Андрезьё" - "Марсель", "Кане" - "Монако", "Тулуза" - "Ницца" и "Понтиви" - ПСЖ.

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