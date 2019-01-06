Анонс главных событий 6 января

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Анонс главных событий 6 января

Сегодня, 6 января, состоятся матчи Кубка Англии и Франции, а также испанской Примеры.

В 1/32 финала Кубка Англии свои матчи проведут "Манчестер Сити" и "Лестер". Их соперниками будут "Ротерхэм Юнайтед" и "Ньюпорт Каунти" соответственно. Ранее "Тоттенхэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Арсенал" уже пробились в следующий раунд турнира.

В Примере лидирующая "Барселона" на выезде сыграет с "Хетафе". Ближайшего преследователя каталонцев "Атлетико" ждет тяжелая битва с "Севильей", которая идет следом за ними и отстает всего на два очка. Также свой поединок проведет "Реал", который на "Сантьяго Бернабеу" примет "Реал Сосьедад".

В 1/32 финала Кубка Франции стоит отметить матчи "Андрезьё" - "Марсель", "Кане" - "Монако", "Тулуза" - "Ницца" и "Понтиви" - ПСЖ.

С главными новостями пятницы вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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