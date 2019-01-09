Анонс главных событий 9 января

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Анонс главных событий 9 января

Сегодня, 9 января, состоятся матчи Кубка Азии, Кубка английской и французской лиги, а также Кубка Испании.

В Кубке Азии в группе Е сборная Катара примет Ливан. В группе F нас ожидают поединки Япония - Туркменистан и Узбекистан - Оман.

В полуфинале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" встретится с "Бертоном". В другой паре "Тоттенхэм" в первой игре одолел "Челси".

В Кубке Короля состоится сразу четыре поединка. "Атлетико" ждет выезд к "Жироне", "Хетафе" примет "Вальядолид", "Вильярреал" сыграет с "Эспаньолом", а неудачно начавший год "Реал" встретится с "Леганесом".

В 1/4 финала Кубка французской лиги мы увидим матчи между "Монако" и "Ренном", "Бордо" и "Гавром", а также ПСЖ и "Генгамом". Напомним, что вчера "Страсбур" выбил "Лион" из турнира.

С главными новостями вторника вы можете ознакомиться по ссылке. | http://soccernews.ru

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Главные новости дня: 8 января

Главные новости дня: 8 января

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 20 54
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 48
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 20 47
4 Челси Челси 21 44
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 41
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 38
7 Лестер Сити Лестер Сити 21 31
8 Уотфорд Уотфорд 21 29
9 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 29
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 21 28
11 Эвертон Эвертон 21 27
12 Борнмут Борнмут 21 27
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 22
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 18
16 Бернли Бернли 21 18
17 Кардифф Сити Кардифф Сити 21 18
18 Саутгемптон Саутгемптон 21 16
19 Фулхэм Фулхэм 21 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 21 10
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