Анонс главных событий 9 января

Сегодня, 9 января, состоятся матчи Кубка Азии, Кубка английской и французской лиги, а также Кубка Испании.

В Кубке Азии в группе Е сборная Катара примет Ливан. В группе F нас ожидают поединки Япония - Туркменистан и Узбекистан - Оман.

В полуфинале Кубка английской лиги "Манчестер Сити" встретится с "Бертоном". В другой паре "Тоттенхэм" в первой игре одолел "Челси".

В Кубке Короля состоится сразу четыре поединка. "Атлетико" ждет выезд к "Жироне", "Хетафе" примет "Вальядолид", "Вильярреал" сыграет с "Эспаньолом", а неудачно начавший год "Реал" встретится с "Леганесом".

В 1/4 финала Кубка французской лиги мы увидим матчи между "Монако" и "Ренном", "Бордо" и "Гавром", а также ПСЖ и "Генгамом". Напомним, что вчера "Страсбур" выбил "Лион" из турнира.

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