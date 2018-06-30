Анонсирована новая серия фильма о допинге в бразильском футболе

Немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал о том, когда телезрителям покажут новую серию фильма немецкого телеканала ARD о допинге в бразильском футболе.

"1 июля в 23.50 по местному времени (Германия) за день до матча чемпионата мира между сборными Бразилии – Мексики – новый эпизод серии ARD "Допинг. Совершенно секретно". Под названием "12-й игрок Бразилии". Широко распространенная культура мошенничества в стране с наибольшим количеством допинг-случаев в футболе в мире.

В 2017 году ARD показывал одну из серий фильма о допинге, в котором говорится, что врач бразильской сборной якобы давал запрещенные препараты Роберто Карлосу.

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