Анри: "Арсенал" переживает застой"

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Анри: "Арсенал" переживает застой"Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри остался недоволен игрой команды в матче АПЛ с "Лестером" (4:3) в первом туре английской премьер-лиги.

"Вы можете говорить об эволюции или революции, но я называю это застоем. Я смотрел игру и знал, что произойдет. Каждый раз, когда мячом владел «Лестер», я думал, что сейчас будет гол. То же самое можно сказать и про "Арсенал". Я видел такое уже много раз и хочу спросить: вы и дальше собираетесь забивать четыре и пропускать три? Однажды удача отвернется от вас.

Когда играешь с тремя защитниками, многое зависит от опорной зоны, и если не прессинговать, то проблем в обороне не миновать. По этому матчу я не видел в игре "Арсенала" изменений по сравнению с прошлым сезоном.

В первом туре "Тоттенхэм" и "МЮ" сыграли на ноль, и титул обычно выигрывают команды, которые не пропускают. Это то, что нужно исправить "Арсеналу". Нельзя сразу двум опорникам бежать в штрафную, дублируя фунции вингеров. Да, иногда они могут забить, но главное для них – заниматься своим делом", - сказал он. 

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2 Манчестер Сити 1 3
3 Тоттенхэм 1 3
4 Арсенал Лондон 1 3
5 Бернли 1 3
6 Эвертон 1 3
7 Вест Бромвич Альбион 1 3
8 Ливерпуль 1 1
9 Уотфорд 1 1
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11 Суонси Сити 1 1
12 Манчестер Юнайтед 0 0
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