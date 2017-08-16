Анри: "Арсенал" переживает застой"

Бывший форвард "Арсенала" Тьерри Анри остался недоволен игрой команды в матче АПЛ с "Лестером" (4:3) в первом туре английской премьер-лиги.

"Вы можете говорить об эволюции или революции, но я называю это застоем. Я смотрел игру и знал, что произойдет. Каждый раз, когда мячом владел «Лестер», я думал, что сейчас будет гол. То же самое можно сказать и про "Арсенал". Я видел такое уже много раз и хочу спросить: вы и дальше собираетесь забивать четыре и пропускать три? Однажды удача отвернется от вас.

Когда играешь с тремя защитниками, многое зависит от опорной зоны, и если не прессинговать, то проблем в обороне не миновать. По этому матчу я не видел в игре "Арсенала" изменений по сравнению с прошлым сезоном.

В первом туре "Тоттенхэм" и "МЮ" сыграли на ноль, и титул обычно выигрывают команды, которые не пропускают. Это то, что нужно исправить "Арсеналу". Нельзя сразу двум опорникам бежать в штрафную, дублируя фунции вингеров. Да, иногда они могут забить, но главное для них – заниматься своим делом", - сказал он.

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