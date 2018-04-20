Анри, Бергкамп и Виейра вошли в состав "Арсенала" эпохи Венгера

УЕФА опубликовал символическую сборную "Арсенала" за время работы с ним Арсена Венгера.

Напомним, что 68-летний Венгер принял решение покинуть "Арсенала" по окончании сезона. Француз возглавляет команду с 1996 года.

Состав сборной "Арсенала" эпохи Венгера выглядит так:

вратарь: Дэвид Симэн

защитники: Лаурен, Сол Кэмпбелл, Тони Адамс, Эшли Коул

полузащитники: Фредди Юнгберг, Патрик Виейра, Жилберто Силва, Робер Пирес

нападающие: Деннис Бергкамп, Тьерри Анри;

запасные: Йенс Леманн, Коло Туре, Сеск Фабрегас, Марк Овермарс, Месут Озил, Йан Райт, Нванкво Кану.

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