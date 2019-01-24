Анри близок к увольнению из "Монако"

1 Теги монакотьерри анрилеонарду жардим

Анри близок к увольнению из "Монако"

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри близок к увольнению со своего поста, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, отставка 41-летнего специалиста состоится в течение ближайших двух суток.

Руководство монегасков разочаровано результатами команды после назначения Анри 13 октября. Под его руководством "Монако" добыл 4 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 11 поражений в 20 матчах.

Новым наставником "красно-белых", скорее всего, станет Леонарду Жардим, которого сменил Анри на тренерском мостике три месяца назад.

По итогам 21 тура "Монако" занимает 19-е место в чемпионате Франции, имея в своём активе 15 очков.

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Толку его увольнять,сезон потерян.

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