Анри: "Чемпионская гонка в АПЛ завершена. "Ливерпуль" невозможно остановить"

Теги тьерри анриливерпульлестер сити

Анри: "Чемпионская гонка в АПЛ завершена. "Ливерпуль" невозможно остановить"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри поделился впечатлениями после разгромной победы "Ливерпуля" над "Лестером" в матче 19-го тура АПЛ.

"Как по мне, чемпионская гонка в АПЛ завершена. Хотя это изначально было только вопросом времени. "Ливерпуль" невозможно остановить. Они делают что-то пугающее. Юрген Клопп никогда не признает этого, но команда у цели. Они не будут останавливаться после победы над "Лестером". Я не болею за "Ливерпуль", но мне нравится, как играет команда. Они создают моменты и постоянно сражаются", - цитирует Анри The Metro.

"Ливерпуль" оторвался от "Лестера" на 13 очков, а "Манчестер Сити" подопечные Клоппа опережают на 14 баллов.

Не пропустите: Шмейхель недоволен судейством в матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд

Опубликована символическая сборная десятилетия РПЛ. В ней игроки только двух команд

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 19 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 19 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 28
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 19 26
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 19 25
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 19 24
12 Бернли Бернли 19 24
13 Эвертон Эвертон 19 22
14 Саутгемптон Саутгемптон 19 21
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 19 20
16 Борнмут Борнмут 19 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 18 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 19 18
19 Уотфорд Уотфорд 19 13
20 Норвич Сити Норвич Сити 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов