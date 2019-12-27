Анри: "Чемпионская гонка в АПЛ завершена. "Ливерпуль" невозможно остановить"

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри поделился впечатлениями после разгромной победы "Ливерпуля" над "Лестером" в матче 19-го тура АПЛ.

"Как по мне, чемпионская гонка в АПЛ завершена. Хотя это изначально было только вопросом времени. "Ливерпуль" невозможно остановить. Они делают что-то пугающее. Юрген Клопп никогда не признает этого, но команда у цели. Они не будут останавливаться после победы над "Лестером". Я не болею за "Ливерпуль", но мне нравится, как играет команда. Они создают моменты и постоянно сражаются", - цитирует Анри The Metro.

"Ливерпуль" оторвался от "Лестера" на 13 очков, а "Манчестер Сити" подопечные Клоппа опережают на 14 баллов.

Не пропустите: Шмейхель недоволен судейством в матче с "Ливерпулем". | http://soccernews.ru