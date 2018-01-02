Анри дал оценку игре Поля Погба

Легендарный французский футболист Тьерри Анри дал оценку игре своего соотечественника полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Погба может играть на многих позициях, но находясь ближе к левому флангу он максимально полезен. Это старый Погба из "Ювентуса". Когда он играет на этой позиции, будучи свободным, его очень сложно остановить" - приводит слова Анри Goal.com.

В этом сезоне 24-летний Погба сыграл за "МЮ" 17 матчей, забил 3 гола и сделал 9 результативных передач.

Напомним, Моуринью встал на защиту Погба после критики со стороны Скоулза. | http://soccernews.ru