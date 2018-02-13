Анри дал совет Рэшфорду

Легенда "Арсенала" Тьерри Анри советует нападающему "Манчестер Юнайтед" Маркусу Рэшфорду задуматься о смене клубной прописки.

"Возможность получать игровую практику - самая важная вещь для футболиста. Вы не сможете лучше понимать игру, если будете постоянно сидеть на скамейке запасных. То, что Рэшфорд хочет выступать за "Манчестер Юнайтед" - это здорово. Но у Маркуса не остаётся шансов пробиться в основной состав, если учесть приход Алексиса Санчеса. Не знаю, покинет он "МЮ" или нет, но ему нужно получать больше игровой практики" - цитирует Анри The Mirror.

В этом сезоне 20-летний Рэшфорд сыграл за "красных дьяволов" 37 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 ассистов.

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