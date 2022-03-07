Анри допустил, что Неймар имеет проблемы с психикой

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Анри допустил, что Неймар имеет проблемы с психикой

Фото инстаграм Неймара

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри обеспокоен состоянием нападающего ПСЖ Неймара.

"Вы слышите, что Неймар говорит в последних интервью? Он часто упоминает своё самочувствие, внешнее давление. Поэтому я задумываюсь о том, всё ли с ним в порядке. 

У Неймара пропала искра в глазах, он не наслаждается футболом. Мне кажется, он просит о помощи - у него в голове что-то происходит", - приводит слова Анри L'Equipe.

30-летний бразилец в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.

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