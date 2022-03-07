Анри допустил, что Неймар имеет проблемы с психикой
Фото инстаграм Неймара
Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри обеспокоен состоянием нападающего ПСЖ Неймара.
"Вы слышите, что Неймар говорит в последних интервью? Он часто упоминает своё самочувствие, внешнее давление. Поэтому я задумываюсь о том, всё ли с ним в порядке.
У Неймара пропала искра в глазах, он не наслаждается футболом. Мне кажется, он просит о помощи - у него в голове что-то происходит", - приводит слова Анри L'Equipe.
30-летний бразилец в текущем сезоне сыграл за ПСЖ 18 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13