Анри: "Если Неймар не хочет быть в тени Месси, он должен поменять вид спорта"

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Анри: "Если Неймар не хочет быть в тени Месси, он должен поменять вид спорта"Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри потроллил форварда французского ПСЖ Неймара.

"Я не знаю, правда ли это, что Неймар покинул "Барселону", чтобы не быть в тени Месси. Но я знаю, что все игроки находятся в тени Месси. И если Неймар не хочет оставаться в тени Месси, он должен поменять вид спорта, в котором выступает", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Месси обновил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов, забитых английским клубам. | soccernews.ru

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