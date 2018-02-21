Анри: "Если Неймар не хочет быть в тени Месси, он должен поменять вид спорта"

Известный в прошлом французский футболист Тьерри Анри потроллил форварда французского ПСЖ Неймара.

"Я не знаю, правда ли это, что Неймар покинул "Барселону", чтобы не быть в тени Месси. Но я знаю, что все игроки находятся в тени Месси. И если Неймар не хочет оставаться в тени Месси, он должен поменять вид спорта, в котором выступает ", - приводит слова бывшего футболиста Le 10 Sport.

Напомним, Месси обновил рекорд Лиги Чемпионов по количеству голов, забитых английским клубам. | soccernews.ru