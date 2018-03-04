Анри: "Гвардиола может поменять тактику пять раз за тайм"

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Анри: "Гвардиола может поменять тактику пять раз за тайм"

Экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" Тьерри Анри поделился мнением о Хосепе Гвардиоле.

"В 30 лет под руководством Гвардиолы я заново научился играть в футбол. После всего, чего я достиг на клубном и международном уровне к тому моменту, я внезапно увидел игру по-другому. Ко мне пришло понимание позиционной игры, пространства и того, что нужно выкладываться на 100% во всех аспектах.

Его можно назвать даже слишком умным, что иногда приводит к некоторым проблемам. Он столько всего видит, что можно исправить и изменить, что может поменять тактику 5 раз за тайм.

С точки зрения внимания к деталям Гвардиола не имеет себе равных. Вот представьте, я говорю вам: "Мы встретимся в Лондоне", но не даю ни адреса, ничего. Гвардиола - не такой. Он позаботится и об адресе, и о машине, и о GPS, и обо всем остальном" - приводит слова Анри Sky Sports.

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